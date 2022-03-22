Ukraynalı milletvekilinin eşi AB'ye kaçak girmeye çalışırken yakalandı! Üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı

Ukrayna'nın en zengin iş adamlarından Igor Kotvitsky ile evli olan Anastasia Kotvitska, milyonlarca dolarlık serveti ile Macaristan'a giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Basına yansıyan fotoğraflara rağmen Anastasia'nın üzerindeki paraların miktarı henüz net olarak belli değil.

MACARİSTAN'DA YAKAYI ELE VERDİ

Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Macar gümrük memurları tarafından Vilok kontrol noktasında fark edilen Anastasia'nın üzerinden çıkan nakit meblağı açıklanmadı.

KIZI İDDİALARI YALANLADI

Anastasia Kotviska'nın 24 yaşındaki kızı Violetta olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan durumun sahte olduğunu belirten Violetta, konu hakkında "Annemin bütün parası Ukrayna'da. Yanına hiç bir şey almadı." ifadelerine yer verdi.

URANYUM MEVDUATLARI ONUN ELİNDE

Yanında iki Macar erkek ve annesiyle birlikte Macaristan'a girişte bulunan Kotvitska ise açıklama yapmayı reddetti. İş insanı Kotvitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri'nde yönetici pozisyonunda olduğu ve uranyum mevduatlarından sorumlu olduğu biliniyor. Savaşla beraber servetlerini kayıt dışı olarak ülke dışına kaçıran Ukraynalı iş insanları, ülkede büyük eleştirileri beraberinde getirdi.