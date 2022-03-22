Ukraynalı milletvekilinin eşi AB'ye kaçak girmeye çalışırken yakalandı! Üzerinden milyonlarca dolar nakit para çıktı
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Tanınmış bir işadamı ve milletvekili olan 52 yaşındaki Ukraynalı Igor Kotvitsky'nin eşi Anastasia Kotviska'nın Avrupa Birliği'ne (AB) kaçak yollardan giriş yaparken yakalandığı açıklandı. Kotviska'nın üzerinden yüklü miktarda dolar ve euro çıktığı bildirildi.
Ukrayna'nın en zengin iş adamlarından Igor Kotvitsky ile evli olan Anastasia Kotvitska, milyonlarca dolarlık serveti ile Macaristan'a giriş yapmaya çalışırken yakalandı. Basına yansıyan fotoğraflara rağmen Anastasia'nın üzerindeki paraların miktarı henüz net olarak belli değil.
Obozrevatel gazetesinin iddiasına göre, Macar gümrük memurları tarafından Vilok kontrol noktasında fark edilen Anastasia'nın üzerinden çıkan nakit meblağı açıklanmadı.
Anastasia Kotviska'nın 24 yaşındaki kızı Violetta olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşanan durumun sahte olduğunu belirten Violetta, konu hakkında "Annemin bütün parası Ukrayna'da. Yanına hiç bir şey almadı." ifadelerine yer verdi.
Yanında iki Macar erkek ve annesiyle birlikte Macaristan'a girişte bulunan Kotvitska ise açıklama yapmayı reddetti. İş insanı Kotvitsky'nin Ukrayna Nükleer Enerji Sistemleri'nde yönetici pozisyonunda olduğu ve uranyum mevduatlarından sorumlu olduğu biliniyor. Savaşla beraber servetlerini kayıt dışı olarak ülke dışına kaçıran Ukraynalı iş insanları, ülkede büyük eleştirileri beraberinde getirdi.