Fransız parlamentosuna hitap eden Zelenski, 3 dev şirkete seslendi: Savaşın sponsoru olmayın - Haberler

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Fransız parlamentosuna hitap eden Zelenski, 3 dev şirkete seslendi: Savaşın sponsoru olmayın

AA - Ekonomi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, "Ukrayna'da neler yaşandığını ve kimin suçlu olduğunu bildiğinize eminim." dedi.

"RUS ORDUSU HER TÜRLÜ SALDIRIYI YAPIYOR"

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mariopol kentine düzenlediği saldırıları Verdun Savaşı'na benzeten Zelenski, Rus ordusunun üniversitelere, hastanelere ve her türlü yapıya saldırı düzenlediğini söyledi. Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fransa'dan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne daha fazla destek olmasını ve savaşın sona erdirmesini beklediklerini belirtti.

3 DEV ŞİRKETE TEPKİ

Fransız şirketlerin, Rusya'yı terk etmesi gerektiğini ifade eden Zelenski; Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in "Rusya'nın savaşının sponsoru" olmayı, kadın ve çocukların "öldürülmesi" için Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini söyledi. Zelenski'nin talebi üzerine milletvekilleri ve senatörler savaşta hayatını kaybeden Ukraynalılar için bir dakika saygı duruşunda bulundu.

AA / Ekonomi

Ukrayna, Renault, Merlin, Rusya, Dünya, Ekonomi, Haberler

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