Haberler

Uğur Sipahioğlu, Antalya 2025 gelir vergisi rekortmenleri listesinde üçüncü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Defterdarlığı, 2025 gelir ve kurumlar vergisi rekortmenlerini açıkladı. Gelir vergisi listesinde ilk iki mükellef isimlerini açıklamazken, 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla Uğur Sipahioğlu üçüncü sırada yer aldı; ilk 10'da Cömertoğlu ailesinden 4 isim bulunuyor.

Antalya'da 2025 yılı gelir vergisinde en çok vergi tahakkukuna ulaşan ilk iki mükellef isimlerinin açıklanmasını istemezken, üçüncü sırada 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla Uğur Sipahioğlu yer aldı.

Antalya Defterdarlığı tarafından açıklanan 2025 vergilendirme dönemine ilişkin gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu. Gelir vergisi listesinde ilk iki mükellefler isimlerinin açıklanmasını istemezken, Uğur Sipahioğlu 80 milyon 635 bin 389 liralık tahakkukla üçüncü sırada yer aldı.

Liste ilk 10 sırada Cömertoğlu ailesinden 4 isim yer aldı. Yıldırım Cömertoğlu 77 milyon 383 bin 757 liralık tahakkukla dördüncü, Tolga Cömertoğlu 74 milyon 328 bin 590 liralık tahakkukla beşinci sırada yer alırken, Egemen Cömertoğlu 36 milyon 703 bin 695 liralık tahakkukla sekizinci, Alper Cömertoğlu ise 36 milyon 553 bin 242 liralık tahakkukla dokuzuncu sırada yer aldı. İlk iki sıradaki ismin yanı sıra, 6, 7 ve 10'uncu sıralardaki mükellefler de isimlerinin açıklanmasını istemedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Bakan Bayraktar'dan 1 milyon varil hedefi! Eşel mobil sisteminin faturası 250 milyar lira

Pompaya yansımayan zammın devlete faturası: 250 milyar lira
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa'da sabırlar taştı! İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat

İşte Hacıosmanoğlu'na stadı terk ettiren tezahürat
Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınmasına sebep olan eski hakemden olay paylaşım

Ferhat Gündoğdu'yu gözaltına aldıran eski hakemden olay paylaşım
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, koca ülkeyi sallıyor! Taraftarlar nasıl çıldırmasın

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
'Mobbing yapalım, istifa etsin' Hakem dosyasında yeni mesajlar ortaya çıktı

Hakem dosyasında yeni mesajlar: Mobbing yapalım, istifa etsin
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Nurgül Yeşilçay yeni rolü için 1 yıldır hazırlanıyor; saçlarını boyatmadı, botoks yaptırmadı

Nurgül Yeşilçay yeni rolü için bakın nelerden vazgeçmiş
Ünlü oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı

Oyuncu Rob Lowe en iyi öpüşen rol arkadaşını açıkladı: O çok güzeldi