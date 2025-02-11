Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız

Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı

CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul'da asıl kabus henüz başlamadı
Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar

Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler! Bakanlık o markaları ifşa etti

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan 'ucuz et kuyruğu', Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kar altında kuyrukta bekleyen vatandaşlar mağazanın daha erken açılmasını, ramazan ayı boyunca akşam saatlerinde de satış yapılmasını istiyor.

Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önündeki yoğunluk, Ramazan ayı yaklaşırken daha da arttı.

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRİYORLAR

Vatandaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30'da açılan ESK satış mağazası önünde soğuk havada sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor.

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yüzde 15'i yağlı bir kilo dana kıymayı 350 liradan, sığır bifteği ise 435 liradan alıyor. Kasap ve marketlerde ise dana kıyma 500-600 liradan, kuşbaşı 600-800 liradan satılıyor.

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

"MİLLET PERİŞAN OLUYOR"

Yozgat ESK önünde bekleyen vatandaşlar, şöyle konuştu:

  • Murat Dinç: Burayı 08.00'de açmalarını istiyorum. Millet perişan oluyor, sabah erken saatlerde geliyor, burada bayağı bir üşüyor. Erken açmalarını istiyorum, devamlı. Ramazan'da cumartesi-pazar devamlı çalışmalarını istiyorum. Millet çok perişan oluyor, soğukta geliyor bekliyor. 1 saat, 2 saat bekleyenler var.
  • Yaşar Kaymaz: 9'u 10 geçeden beri bekliyorum. Emekliyim, et alacağız bekliyoruz, saatimizi, dakikamızı, sıramızı. Çiftçiye yardım edeceğine Et Süt Kurumu'na yardım etsin, Et Süt Kurumu da çiftçiye versin. Çiftçi etini versin, yardımını da alsın. Bu kararı koysunlar, bu kadar kalabalık da olmaz.
  • Lütfi Kara: Dört yüz küsur herhalde, eti ben almadım ki, arkadaş aldı babasının hayrına, ben de yiyorum, Allah razı olsun. Biz emekliyiz, verdiği 2 bin lira para, para mı?
Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Ekonomi
img

Anlaşma sağlandı! Milli yıldızın imzayı atması an meselesi
img

Neslihan Atagül'ün ağabeyiyle olan benzerliği şoke etti
img

İntihar süsü vermeye çalıştığı cinayetin zanlısı çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuğunu bileklerini keserek katleden annenin ilk ifadesi

İki çocuğunu bileklerini keserek katleden anne konuştu
Kaçak inşaatı yıkılan vatandaş: Bir AK Partili olarak sözümüz geçmedi, utanıyorum

Kaçak inşaatı yıkılan vatandaşın sözleri olayı gölgede bıraktı
Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
Fenerbahçe'nin yeni transferi sakat çıktı

Yeni transfer sakat çıktı, sonrasında olanlar daha bomba
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Almanya, ABD'nin ek gümrük vergilerine misilleme yapacak

"Gücümüz var" diyerek Trump'ı açık açık tehdit etti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.