Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler
Yozgat'ta satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan 'ucuz et kuyruğu', Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kar altında kuyrukta bekleyen vatandaşlar mağazanın daha erken açılmasını, ramazan ayı boyunca akşam saatlerinde de satış yapılmasını istiyor.
Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önündeki yoğunluk, Ramazan ayı yaklaşırken daha da arttı.
SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRİYORLAR
Vatandaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30'da açılan ESK satış mağazası önünde soğuk havada sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR
Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yüzde 15'i yağlı bir kilo dana kıymayı 350 liradan, sığır bifteği ise 435 liradan alıyor. Kasap ve marketlerde ise dana kıyma 500-600 liradan, kuşbaşı 600-800 liradan satılıyor.
"MİLLET PERİŞAN OLUYOR"
Yozgat ESK önünde bekleyen vatandaşlar, şöyle konuştu:
- Murat Dinç: Burayı 08.00'de açmalarını istiyorum. Millet perişan oluyor, sabah erken saatlerde geliyor, burada bayağı bir üşüyor. Erken açmalarını istiyorum, devamlı. Ramazan'da cumartesi-pazar devamlı çalışmalarını istiyorum. Millet çok perişan oluyor, soğukta geliyor bekliyor. 1 saat, 2 saat bekleyenler var.
- Yaşar Kaymaz: 9'u 10 geçeden beri bekliyorum. Emekliyim, et alacağız bekliyoruz, saatimizi, dakikamızı, sıramızı. Çiftçiye yardım edeceğine Et Süt Kurumu'na yardım etsin, Et Süt Kurumu da çiftçiye versin. Çiftçi etini versin, yardımını da alsın. Bu kararı koysunlar, bu kadar kalabalık da olmaz.
- Lütfi Kara: Dört yüz küsur herhalde, eti ben almadım ki, arkadaş aldı babasının hayrına, ben de yiyorum, Allah razı olsun. Biz emekliyiz, verdiği 2 bin lira para, para mı?