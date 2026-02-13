Haberler

TÜİK: Ücretli çalışan sayısı aralıkta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısının Aralık 2025 itibarıyla yıllık yüzde 1,2 arttığını açıkladı. Sanayi sektöründe azalma, inşaatta artış yaşandı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının aralık ayında yıllık yüzde 1,2, aylık yüzde 0,1 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 583 bin 773 kişi iken, 2025 yılı Aralık ayında 15 milyon 763 bin 671 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,6 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Aralık ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.

