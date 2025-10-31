Uber, İstanbul'da 200 Milyon Dolar Yatırım Yapacak

Uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber'in, mobilite ve teslimat alanındaki küresel teknoloji yatırımlarını genişletme hedefi kapsamında ABD dışındaki 4. küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi, İstanbul'da kurulacak.

"Uber Türkiye Küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi Tanıtım Etkinliği" Esma Sultan Yalısı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Uber Global Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığı ile Uber arasında, Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Uber'in Brezilya, Hindistan ve Hollanda'dan sonra ABD dışındaki 4. teknoloji merkezi olacak İstanbul yatırımıyla Türkiye, şirketin küresel yazılım geliştirme ağında stratejik bir konum üstlenecek.

Bu yıl içinde hızlı yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye'deki yatırımlarını büyüten şirket, İstanbul'daki teknoloji merkezine gelecek 5 yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

İstanbul'da 100 milyon yolculuğa yaklaşıldı

Uber CEO'su Khosrowshahi, etkinlikte yaptığı konuşmada, İstanbul'un enerjisi, yaratıcılığı ve insanları birbirine bağlama gücüyle Uber'in Türkiye'deki geleceği için "mükemmel bir temsil" sunduğunu söyledi.

Uber'in Türkiye'deki faaliyetlerine 10 yıl önce başladığını aktaran Khosrowshahi, başlangıçta insanların şehirlerinde daha kolay hareket etmelerini sağlama hedefiyle yola çıktıklarını, ancak bu sürecin zamanla daha büyük bir dönüşüm hikayesine evrildiğini ifade etti.

Khosrowshahi, Türkiye'nin taksi sektöründeki dijitalleşme sürecinde Uber'in "araç çağırma" sistemiyle önemli rol üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye, dijital platformları benimseme açısından dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak küresel ölçekte bir referans noktası konumunda. İstanbul'da taksilerin yüzde 95'i Uber uygulamasını kullanıyor ve tanıtımımızdan bu yana 100 milyon yolculuk sayısına ulaşmak üzereyiz. Bu, ülke genelindeki iş ortaklarımız, sürücülerimiz ve yolcularımızla birlikte başardığımız inanılmaz bir dönüm noktası."

Bu yılın başlarında Trendyol Go'ya yatırım yaptıklarını anımsatan Khosrowshahi, bu adımın Türkiye'nin teslimat ve ulaşım sektöründeki büyümesini hızlandıracak yeni bir dönemi başlattığını dile getirdi.

Khosrowshahi, bu süreçte Türkiye'deki teknoloji yeteneklerinden etkilendiklerini, yatırımları artırma kararı aldıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Uber olarak inanıyoruz ki inovasyonun temeli insandır. Türkiye, dünyanın en parlak ve dinamik teknoloji yeteneklerinden bazılarına sahip. Trendyol Go ile yaptığımız işbirliğinin ardından buradaki yetenekten son derece etkilendik ve bu da bugün duyurduğumuz gelişmeye ilham verdi. Uber'in yeni küresel teknoloji merkezi İstanbul'da kurulacak."

"Uber, İstanbul'daki teknoloji merkezine 200 milyon doların üzerinde yatırım yapacak"

Şirketin Türkiye pazarındaki yatırım planlarına ilişkin detayları da paylaşan Khosrowshahi, ilk 5 yıl içinde İstanbul'daki teknoloji merkezine 200 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını, teknoloji ekibinin kapasitesinin de iki katına çıkarılacağını söyledi.

Khosrowshahi, bunu, Türkiye'nin sahip olduğu olağanüstü potansiyele uygun bir hızda büyütmeyi planladıklarına vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu gelişmeyle Türkiye, insanları, ürünleri ve ekonomileri dünyanın dört bir yanında hareket ettiren teknolojilerin geliştirilmesinde merkezi bir rol üstlenecek. Şunu özellikle vurgulamak isterim ki burada geliştireceğimiz teknolojiler sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde kullanılacak özellikler, iş modelleri ve hizmetler olacak. Bu sürecin bir parçası olarak Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve kurumlarıyla da işbirliği yaparak yeni nesil mühendislerin, veri bilimcilerin ve ürün liderlerinin yetişmesini destekleyeceğiz."

Türkiye'nin Uber için büyümenin, ortaklığın ve ilerlemenin odağında olduğunu aktaran Khosrowshahi, "Gururla söyleyebilirim ki Uber'in gelecekteki inovasyonu artık Türkiye'de inşa edilecek." dedi.