TZOB Üyesi: TMO'nun fındık satacağı iddialarına itibar etmeyin

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satacağı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Soydan, üreticilerin elindeki fındığı daha iyi fiyattan satma direncinin kırılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, bu iddialara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) fındık satacağı iddialarına ilişkin, "TMO, 'deposundaki eski ve yeni aldığı fındığı piyasaya sürecek ve fındık satışı yapacak' diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirine itibar etmeyelim." dedi.

Soydan, AA muhabirine TMO'nun depolarındaki fındığı satacağına yönelik iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Bölgenin en önemli geçim kaynağı olan fındıkta artık hasatların tamamlandığını aktaran Soydan, yaklaşık bir aydır üreticilerin ihtiyacı kadar pazara fındık indirdiğini ifade etti.

Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisinin daha önceden açıklanan fiyatlardan 28 Ağustos itibarıyla, serbest piyasasının da 72 liradan alımlara başlandığını aktardı.

Fındık fiyatının son haftalarda hızlı şekilde yükselişe geçtiğine işaret eden Soydan, "Serbest piyasada oluşan rakamlar TMO'nun açıkladığı alım fiyatlarını geçerek bugünlerde 100 lira seviyelerinde işlem görüyor." dedi.

Soydan, üreticilerin mümkün olduğunca elindeki fındığı deposunda bulundurmaya gayret ettiğini belirterek, bu sezon fındık piyasasında oluşan rakamları üreticilerin bir nevi belirlediğine dikkati çekti.

Üreticilerin elindeki mahsulü daha iyi fiyattan satma direncinin farklı algılarla kırılmaya çalışıldığına vurgu yapan Soydan, "TMO, deposundaki eski fındığı ve yeni aldığı fındığı piyasaya sürecek ve fındık satışı yapacak diyerek bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bunların hiçbirine itibar etmeyelim." şeklinde konuştu.

Bu algıların kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmediklerini dile getiren Soydan, "Buradaki amaç üreticiyi panikleterek elindeki ürünün hızlı bir şekilde pazara inmesini sağlamak. Bu algıların hepsi üreticilerin elindeki fındığı daha ucuza alma amaçlıdır." ifadesini kullandı.

Süreci yakinen takip ettiklerine dikkati çeken Soydan, "Bu konuyla ilgili TMO yetkilileri ile bizzat görüşerek bilgiler aldık. Ofisin bu süreçte piyasaya fındık satması gibi çalışmasının olmadığı bilgisini ulaştık. TMO halen fındık alımlarını sürdürüyor ve 31 Aralık tarihine kadar da deposunu üreticilere açmış durumda." dedi.

"Üreticilerimizden ve kamuoyundan itibar etmemelerini istiyoruz"

TMO'nun alımları tamamladıktan sonra piyasaya fındık sürebileceğinin altını çizen Soydan, "Bunun zamanı var. Üreticinin elinde ne kadar fındık kalmış, serbest piyasadaki rakamlar nedir. Bunların tamamı değerlendirildikten sonra adımlar atılacaktır. Ancak bugünlerde TMO'nun fındık satacağına yönelik haberlerin dolaşması asılsızdır. Üreticilerimizden ve kamuoyundan buna itibar etmemelerini istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Soydan, TMO'nun uzun zamandır fındık piyasasında olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Piyasasında var olduğunu gösterdi. Geçmiş yıllarda üreticilerden çok ciddi miktarlarda da fındık aldı. Bugüne kadar da TMO, alım yaptığı süre içerisinde hiçbir zaman piyasaya fındık vermemiştir. Ofis, üreticinin elinde fındık kalmadıktan sonra zamanı geldiğinde satış işlemlerini değerlendirmiştir. Bundan sonraki süreçte de öyle olacaktır. Yetkililerden de bu yönde bilgiler alıyoruz. İddia edildiği gibi bir şeyin olmadığını kamuoyuna söyleyebiliriz."