TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan hububat alım fiyatlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin gelir güvencesinin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunabilmesi için kilogram başına 3 lira prim desteğinin verilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından açıklanan 2026 yılı hububat müdahale alım fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen yıl prim hariç ton başına 13 bin 500 lira olarak belirlenen kırmızı/beyaz sert ekmeklik buğday ile makarnalık buğday alım fiyatının 2026 yılında yüzde 22,22 oranında artarak ton başına 16 bin 500 liraya yükseltildiğini anımsatan Bayraktar, arpa alım fiyatının da prim hariç ton başına 11 bin lira seviyesinden, 2026 yılında yüzde 15,9 oranında artarak ton başına 12 bin 750 lira olarak hesaplandığını aktardı.

Bayraktar, temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında üreticilere toplam dekara 979 lira 60 kuruş destek ödemesi yapılacağını belirterek, "Ortalama verim dikkate alındığında bu desteklerin ton başına yaklaşık 3 bin 14 lira olarak hesaplandığı görülüyor. 2026 yılında destek kalemlerinin, temel destek dekar başına 403 lira, planlı üretim desteği dekar başına 403 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği dekar başına 173 lira 60 kuruş belirlendi." bilgisini paylaştı.

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerin gelir güvencesinin sağlanması ve gıda arz güvenliği konularına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretimin sürdürülebilirliği, çiftçilerimizin gelir güvencesinin sağlanması ve ülkemizin gıda arz güvenliğinin korunabilmesi için müdahale alım fiyatlarının üretim maliyetleri, enflasyon oranları ve çiftçilerimizin makul gelir beklentileri dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, kilogram başına 3 lira prim desteğinin verilmesi büyük önem taşıyor. Bu talebimizi de Tarım ve Orman Bakanlığına ilettik."