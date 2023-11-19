Tuzla Kadın Girişimcileri Dünya Pazarına Açılıyor

? Beş yıl önce el emeği çantalar yapmaya başlayan 33 yaşındaki Ayşegül Kıran, hobi olarak başladığı el işini dünya pazarına taşıdı. Çevrimiçi platformlarda sayfalar açarak geniş kitlelere ulaşan Kıran, asıl dönüş noktasının Tuzla Kadın Girişimcilik Merkezi'ne (KAGİM) gelmek olduğunu kaydetti. Kıran, ' Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi sayesinde bir odadan dünyaya açıldım. Bu pazara ulaşmak çok zor, bir sürü eğitim alıyoruz. Sayfamı kurdum, e-ticaret sistemi üzerinden dolar ve Euro ile dünyaya satış yapıyorum. Benim temennim de yurt dışı pazarına ulaşamayan Tuzla kadın girişimcilerini o pazarla buluşturmak' dedi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe ile gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen Kadın Girişimcilik Merkezi Projesi (Tuzla KAGİM) ile Tuzla ilçesindeki girişim fikri olan kadınlar dünyaya açılıyor. 866 üyeyi bünyesinde barındıran proje kapsamında eğitimini tamamlayan 270 kadın girişimci adayı oldu. Bunlardan biri olan ve yaklaşık 2 yıldır Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nin eğitimlerine katılan Ayşegül Kıran, anne olduktan sonra çocuğu ile daha fazla vakit geçirmek amacıyla bankacılığı bıraktı. Bu süreçte kendisini oyalamak için örgü örerek çantalar yapmaya başlayan Kıran, KAGİM'de aldığı eğitimler sonucunda dünya pazarına açılarak girişimciliğin güzel bir örneğini Tuzla'da yaşattı.

'E-TİCARET SİSTEMİ ÜZERİNDEN DOLAR VE EURO İLE DÜNYADA SATIŞ YAPIYORUM'

Anadolu Üniversitesi iktisat bölümü mezunu olan Ayşegül Kıran, 2 yıldır Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin düzenlediği her eğitime katıldığını söyleyerek şunları ifade etti:

'Başta Dr. Şadi Yazıcı Bey, Başkan Yardımcımız Tülay Kalav'a daha sonra Kadın Girişimcilik Merkezi Koordinatörlerinin hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada verdikleri eğitimler ile eksi yanlarımı gördüm. Bir altın bilezik diyebileceğim örgü örme kabiliyetim mevcut ama vergi, network, destek gibi konuların hepsi bize KAGİM sayesinde sağlandı. Bir buçuk yıl boyunca tüm eğitimlere katıldım, yapmam gerekenleri yaptım ve şu an dünyaya açıldım. Sayfamı kurdum, e-ticaret sistemi üzerinden dolar ve Euro ile dünyada satış yapıyorum. Bu da sadece KAGİM ile oldu çünkü cesaret edemiyordum. Şimdiki hedefim ise buradaki pazarımı büyütmek. Bu pazarı büyütebilirsem, Tuzla'daki kadın girişimcilerimizden pazar bulamayanların güzel el emeklerini satın alıp yurt dışı pazarında satmak istiyorum. Maliyetlerimiz çok arttı, girişimcilerimiz yaptıkları ürünleri ellerinden çıkarmak için el emeklerini çok cüzi miktarlarda satmaya başladı. Ben de el emeklerinin kendi değerinde satılmasını istiyorum. Bu ağı kurabilirsem, yurt dışına daha fazla sipariş odağı oluşturabilirsem burada bir ekip kurmak, kurduğum ekibimle büyümek ve elimden geldiğince birçok girişimciye destek olmak istiyorum' şeklinde konuştu.

'BU PAZARA ULAŞMAK ÇOK ZOR, BİR SÜRÜ EĞİTİM ALIYORUZ'

Kıran, 'KAGİM sayesinde bir odadan dünyaya açıldım. Bu pazara ulaşmak çok zor, bir sürü eğitim alıyoruz. Öncelikle arka planda aldığım eğitim sonucunda mağazamı açtığımı söylemeliyim. Benim temennim de yurt dışı pazarını ulaşamayan Tuzla kadın girişimcilerini o pazarda buluşturmak. Şu an buna ulaşabildim, satış odaklı devam ediyoruz. KAGİM'e kayıt olmak ücretsiz. Mutlaka Instagram sayfasını takip ederek ya da Postane Mahallesi'ndeki Kadın Girişimcilik Merkezi'ne gelip bilgi alabilirler. Bu bilgileri bilmediğimiz sürece, adım atmak için hep geride kalacağız. Fakat buraya gelip ücretsiz eğitimlerden yararlandıkça ilerlemeye başladığınızı hissedebileceksiniz' dedi.

'HİÇBİR İŞ TEK BAŞINA BAŞARILAMAZ'

Kadın girişimcilerin her daim arkasında olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Tuzlamızda 300-400 kadın girişimci ile beraber birçok çalışmayı yapmak ve örnek olmasını sağlamak açısından gayret ediyoruz. 'Bir fikrim var' diyen hanımefendilere gerek kamu gerek toplumsal dinamikler açısından nasıl destek olabiliriz, sizlerle birlikte nasıl geliştirebiliriz, bunu düşünüyoruz. Hiçbir iş tek başına başarılamaz, özellikle de toplumsal işlerde sadece kamu otoritesiyle yapmak mümkün değildir? dedi.