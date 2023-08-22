Tuz Gölü'nde Hasat Başladı: Üretilen Tuzun Yüzde 95'i İhraç Ediliyor

Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde başlayan hasatta elde edilen ürünün yüzde 95'i yurt dışına ihraç ediliyor. Tuzun üretimi yaz aylarında gerçekleştiriliyor ve kışın yeraltı sularının göl yüzeyine yükselmesiyle başlıyor. Üretilen tuz, müşteri talepleri doğrultusunda işlenerek farklı sektörlerde kullanılıyor. Türkiye'de üretilen tuzun yüzde 40'ı Tuz Gölü'nden temin ediliyor.

Yemeklerin olmazsa olmazı tuzun kavurucu sıcak altındaki hasadına başlandı. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde başlayan hasatta elde edilen ürünün yüzde 95'i yurt dışına ihraç ediliyor.

Hemen hemen her yemekte kullanılan tuz, insan vücudunda suyun tutulması, kas ve sinirlerin çalışması için büyük bir önem arz ediyor. İnsan hayatı için bu denli önem arz eden tuzun üretimi ise oldukça meşakkatli. Yaz aylarının en kavurucu sıcaklarında hasadına başlanılan tuzun pek çoğu ise yurt dışına ihraç ediliyor.

Bu çerçevede Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde 40'ını karşılayan Tuz Gölü'nde de hasada başlanıldı. Tuz Gölü'nde faaliyet gösteren 3 firmadan biri olan Koyuncu Tuz işletmelerinin Ham Madde Üretim Müdürü Yusuf Sinan Doğan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine tuzun hikayesini aktardı.

Yaz hasadı dışındaki hasatlar tuzun kalitesini etkiliyor

Kışın yeraltı sularının göl yüzeyine yükselmesinin ardından konsantrasyonu yüksek hale gelen suyun rüzgar ve güneş ile göl yüzeyine çökmesiyle beraber hasada başlanıldığını belirten Ham Madde Üretim Müdürü Yusuf Doğan, "Çöken tuzun asfalt kazıma makinesiyle belli oranda kamyonlara yüklüyoruz. Kamyonlarla stok sahalarımıza sevki sağlanıyor. Daha sonra burada istif yapıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi de yıl içerisinde 3 ila 3 buçuk ayı tuz üretimi yapabiliyoruz. Diğer aylarda da yapılabilir ama tuzun kalitesini etkilediği için bunu tercih etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ürünlerimizin yüzde 90-95'ini yurt dışına gönderiyoruz"

Stoklanan tuzun yıl boyunca bekletilerek talep doğrultusunda işlendiğini bildiren Doğan, "Stokladığımız tuz yıl boyunca müşterilerimizin talepleri doğrultusunda; sofra tuzu, sanayi tuzu, gıda tuzu olarak fabrikalarda işleniyor. Kendi fabrikamızda mekanik rafinasyon yapılmakta. Mekanik rafinasyonda tuz yıkanır, kırılır daha sonra akışkan yataklı fırınlarda kurutularak tane boyutuna göre silolarda depolanır. Depolandıktan sonra da müşteri talebine göre big pack olsun, çuval olsun paketlenerek sevkiyatı sağlanır. Ürünlerimizin yüzde 90-95'ini yurt dışına gönderiyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de üretilen tuzun yüzde 40'ı Tuz Gölü'nden temin edilmekte"

Yıllık üretim kapasitesinin 1 buçuk milyon ton olduğuna dikkati çeken Doğan, "Türkiye'de üretilen tuzun yüzde 40'ı Tuz Gölü'nden temin edilmekte. Tuz gerek sanayi alanında olsun; cam, tekstil, havuzlarda, su yumuşatmada, gıda, yol tuzu olarak kullanılmakta. Biz genelde gıda sektörü olarak biliyoruz ama gıda sektörü yüzde 7 civarındadır. Kalan kısmı ise bu saydığım alanlarda kullanılmaktadır" açıklamasında bulundu.

"Bu yılki verim mühendislerimizin kontrolüne göre iyi"

Sıcak havada çalışmanın zor olduğunu belirten asfalt kazıma makinesi operatörü Deniz Güneş ise "Çalışma şartlarımız zor, sıcak havada çalışmak zor oluyor. Şirketimizin bize verdiği imkanlar doğrultusunda makinanın içerisinde kabin, klima, vantilatör sistemi, sıcak-soğuk içecekler, soğuk geceler için ısıtıcımız var. Bu yılki verim mühendislerimizin kontrolüne göre iyi. Makinelerin kapasitesine göre 6 ila 7 santim aralığında tuz kaldırma işlemini yapıyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA