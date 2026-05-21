TÜSİAD, Fransız iş dünyasının temsilcileriyle Paris'te temaslarda bulundu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren başkanlığındaki heyet, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız iş insanları ile buluştu.

TÜSİAD'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-20 Mayıs tarihlerinde Paris'te bulunan heyet, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısında Fransız iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye ekonomisi, yatırım ortamı, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin geleceği, Avrupa'nın rekabetçilik gündemi, Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) çerçevesinde şekillenen yeni sanayi yaklaşımı ve Gümrük Birliği'nin modernizasyonu başlıkları ele alındı.

Heyet ayrıca temasları kapsamında, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Yunus Demirer, Fransa Cumhurbaşkanlığı Kıta Avrupası ve Türkiye Özel Danışmanı Bertrand Buchwalter, Fransa Senatosu Fransa-Türkiye Grubu Başkanı Bernard Fialaire ve Dostluk Grubu Üyesi Senatör Catherine Belrhiti, AB Dış Eylemler Servisi eski Genel Sekreteri Büyükelçi Pierre Vimont, Institut Montaigne Kıdemli Danışmanı Eric Chaney, Europanova Başkanı Guillaume Klossa ve Avrupa Uzay Ajansı Kurumsal İletişim Bölümü Başkanı Anne Sophie Bradelle, MEDEF International Fransa-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve BNP Paribas Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre ve Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Bruno Fuchs ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkileri, karşılıklı yatırım ve ticaret olanakları, iki ülke iş dünyaları arasındaki işbirliği alanları ile Türkiye-AB ilişkilerinin güncel durumu ele alındı.

Görüşmelerde sırasında ayrıca, küresel jeopolitik ve jeoekonomik gelişmeler ışığında Türkiye'nin Avrupa değer zincirleri içindeki rolü, AB'nin rekabetçilik ve ekonomik güvenlik gündemi ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin başlıklar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda stratejik bir nitelik taşıdığına dikkati çekti.

İki ülke arasında son yıllarda istikrarlı şekilde derinleşen ekonomik ilişkilerin ticaret, yatırım, sanayi ve teknoloji alanlarında güçlü ve karşılıklı fayda üreten bir işbirliği zemini oluşturduğunu dile getiren Diren, şunları kaydetti:

"Paris temaslarımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Türkiye-Fransa ekonomik ilişkilerinin geleceğini, Avrupa'nın rekabetçilik gündemini, Sanayi Hızlandırıcı Yasası (IAA) çerçevesinde şekillenen yeni sanayi ve ekonomik güvenlik yaklaşımını değerlendirdik. Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu ve Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosistemi içindeki rolünü kapsamlı şekilde ele aldık. Avrupa'nın yeni sanayi ve güvenlik yaklaşımının, Türkiye ile mevcut entegrasyonu güçlendiren kapsayıcı ve uzun vadeli bir perspektifle ilerlemesi, bu çerçevede AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinin canlandırılması büyük önem taşıyor."

Diren, TÜSİAD olarak Fransa'daki muhatapları ve Avrupa iş dünyasıyla yürüttükleri yapıcı diyaloğu ve ortak çalışma alanlarını önümüzdeki dönemde daha da güçlendirerek sürdürmeyi amaçladıklarını ifade etti.