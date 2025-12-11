TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi resepsiyonu yapıldı
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Yüksek İstişare Konseyi öncesinde JW Marriott Hotel'de bir resepsiyon düzenledi. Etkinliğe, iş dünyasından ve siyaset arenasından birçok önemli isim katıldı.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi (YİK) öncesinde resepsiyon düzenledi.
JW Marriott Hotel'de düzenlenen resepsiyona, TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.
Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras karşıladı.
Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı yarın Turan ve Aras'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi