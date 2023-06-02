TÜSİAD Başkanı Orhan Turan: Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması tüm Avrupa'nın rekabetçiliğine katkı sağlayacak

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, seçimler sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesinin tüm Avrupa'nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacağını bildirdi. Turan, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi A. Dilek Aydın ile İspanya'da gerçekleştirilen BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, seçimler sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesinin tüm Avrupa'nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacağını bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Turan, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi A. Dilek Aydın İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi toplantısına katıldı.

Zirve, bu yılın ikinci yarısında AB Dönem Başkanlığını üstlenecek İspanya'nın iş dünyası temsil kuruluşu İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada, BusinessEurope zirvesinde ve ikili temaslarda verdiği mesajlar yer alan Turan, seçimler sonrası dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması ve somut bir zeminde ilerlemesinin tüm Avrupa'nın rekabetçiliğine ve açık stratejik özerkliğine katkı sağlayacağını anlattı.

Demokratik, ekonomik ve sosyal ilerleme için stratejik alanlarda Türkiye-AB iş birliğinin ortak menfaatler doğrultusunda derinleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Net-sıfır sanayi yapılanmasından Gümrük Birliği'nin yeşil ve dijital politikaları içerecek şekilde güncellenmesine kadar, gelecek odaklı pek çok başlıkta zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Küresel ve bölgesel jeopolitik ve jeoekonomik sınamalar karşısında istikrarlı, dirençli ve sürdürülebilir yeni dünya düzeni için entegrasyon perspektifini koruyarak ortak bir yol haritası belirleme zamanı."

İş dünyası temsilcileri İspanyol yetkililerle istişarelerde bulundu.

Açıklamada verilen bilgiye göre, Avrupa iş dünyasının temsilcileri zirvede bir araya geldikleri İspanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Nadia Calvino Santamaria, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile istişareler gerçekleştirdi. Ardından Avrupa iş dünyası temsilcileri Kral Felipe VI tarafından kabul edildi.

BusinessEurope Başkanlar Konseyi gündeminde küresel jeopolitik gelişmeler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda oluşan yeni dünya düzeni ile yeşil ve dijital dönüşüm ihtiyaçları ışığında iş dünyası öncelikleri yer aldı. Avrupa'nın rekabetçiliğinin güçlendirilmesi için somut iş dünyası beklentileri AB politika yapıcıları ile paylaşıldı. AB'nin ekonomik ortaklarıyla eşgüdüm içerisinde ilerlemesi ve ekonomik dirençliliğini artırırken dünyaya açıklığını koruması gereği vurgulandı.

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope bu çerçevede yayımladığı "Açık Stratejik Özerklik" tutum belgesinde AB hükümetleri ve kurumlarına ticaret politikaları önerilerini sundu.

Belge ekonomik büyüme, dinamik küresel ticaret, enerji tedariki ve kritik hammadde güvenliği için güvenilir ortaklıklar kurularak jeopolitik risklerin azaltılması gereğine dikkat çekiyor. Öneriler arasında Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin, yeşil ve dijital dönüşüm politikalarını da kapsayarak güncellenmesi de yer alıyor.