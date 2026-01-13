Haberler

TÜSEDAD'dan TARSİM'e ziyaret

Güncelleme:
TÜSEDAD Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru ve ekibi, TARSİM Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası hakkında bilgi aldı ve tarım sigortasının önemi vurgulandı.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Doğru ve beraberindeki heyet, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, ziyaret kapsamında Devlet Destekli Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası ve uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için yetiştiricilerin karşılaştıkları doğal afet, hastalık ve çeşitli risklere karşı tarım sigortasının giderek artan önemine işaret eden Engürülü, sistemin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında paydaş kurumların önemli rol üstlendiğini kaydetti.

TÜSEDAD ile devam eden ortak çalışmaların değerlendirildiği ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan görüşmede Engürülü, Doğru ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
