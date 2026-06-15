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TUSAŞ, savunma sanayisinde "en gözde şirket" seçildi

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Realta Danışmanlık tarafından yapılan 'En Gözde Şirketler Araştırması 2026'nda savunma sanayisi sektöründe birinci oldu. 137 binden fazla katılımcının oylarıyla belirlenen listede TUSAŞ, genç yetenekler tarafından en çok tercih edilen şirket konumuna yükseldi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisinin en çok çalışılmak istenen şirketi seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Realta Danışmanlık tarafından bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen araştırmaya, 98 binin üzerinde üniversite öğrencisi ve yaklaşık 40 bin genç profesyonel olmak üzere, toplam 137 binden fazla kişi katıldı.

Katılımcılar, şirketleri liderlik anlayışı, kariyer fırsatları, eğitim ve gelişim imkanları, kurum kültürü, ücret ve yan haklar ile çalışma ortamı gibi kriterler üzerinden değerlendirdi.

Araştırma sonuçlarına göre TUSAŞ, ilk kez savunma sanayisi sektörünün zirvesine yükseldi. Böylece şirket, genç yeteneklerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği sektör kuruluşu oldu.

TUSAŞ, tüm sektörleri kapsayan "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de geçen yıla göre 12 basamak yükselerek 6'ncı sırada yer aldı.

Milli havacılık, uzay ve savunma teknolojilerinde yürüttüğü projelerle dikkati çeken TUSAŞ, özgün platformları ve yüksek teknoloji odaklı çalışma ortamıyla genç mühendisler ve profesyoneller için önemli kariyer merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
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