Görgün: TEI, 2,95 milyar dolarlık dev ihracat siparişi aldı

Güncelleme:
TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TEI'nin havacılık motoru alanında 2,95 milyar dolarlık ihracat başarısını kutlayarak, tüm çalışanlarına teşekkür etti ve 2026 için umut verici değerlendirmelerde bulundu.

'TÜM ÇALIŞANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Tusaş Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu da sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"TUSAŞ'ın iştiraki olan Teı'nin, yeni yılın henüz başında havacılık motoru alanında elde ettiği 2,95 milyar dolarlık ihracat başarısı, motor üretme konusundaki kalite ve kabiliyetlerimizi teyit ediyor. Bu güzel başlangıç, 2026'nın gerek savunma gerekse sivil havacılık alanında atılımlarla dolu bir yıl olacağına inancımızı pekiştirdi. Bu büyük başarı için Savunma Sanayii Başkanlığımıza, TEI mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."

