TUSAŞ Genel Müdürü: Azerbaycan ile HÜRKUŞ Projesinde İlk Uçuş 2024'te

ARİFE YILDIZ ÜNAL/ABDULKADİR GÜNYOL - Türk Havacılık Uzay Sanayii ( Tusaş ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin HÜRKUŞ projeleriyle ilgilendiğini belirterek, "HÜRKUŞ projesinde izinlerin birçoğu tamamlandı, birkaç adım kaldı. Onu da birkaç ay içerisinde tamamladıktan sonra önümüzdeki senenin sonuna doğru ilk uçuşumuzu Azerbaycan semalarında göreceğiz." dedi.

Demiroğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen savunma ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin öne çıktığı ADEX Fuarı'nda, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de katıldıkları fuarda "iki devlet tek millet" düşüncesiyle yer aldıklarını söyledi.

Azerbaycan ile havacılık ve uzay sanayine ilişkin projelerinin olduğunu dile getiren Demiroğlu, şöyle devam etti:

"Bu projelerden bir tanesi TUSAŞ tarafından modernize edilen Su-25 uçakları. Bunun birinci aşamasını başarıyla tamamladık. İkinci aşaması devam ediyor. Çok yakın bir sürede Su-25 uçaklarının, modernizasyon projesi tamamlanacak. Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin ilgilendiği HÜRKUŞ projemiz var. HÜRKUŞ projesinde, izinlerin birçoğu tamamlandı. Sadece birkaç tane adım kaldı. Onu da birkaç ay içerisinde tamamladıktan sonra inşallah önümüzdeki senenin sonuna doğru ilk uçuşumuzu Azerbaycan semalarında göreceğiz."

Mehmet Demiroğlu, Azerbaycan ile Türkiye'nin "iki devlet tek millet" düşüncesiyle hareket ettiğini belirterek, " 'Biz de ne varsa onlar aynı zamanda Azerbaycan'ındır' diyoruz. Beraber çalışmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ADEX Fuarı'nda TUSAŞ olarak bulunmaktan çok memnun olduklarını belirten Demiroğlu, hem TUSAŞ hem de Azerbaycan tarafı için güzel günlerin beklendiğini kaydetti.