TUSAŞ, Airbus A220 Programında 250. Kanopi Teslimatını Gerçekleştirdi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Airbus A220 tek koridor uçak programı kapsamında 250. kanopi teslimatını tamamladı. TUSAŞ, A220 kanopi üretiminde yüksek pazar payına sahipken, yerli yan sanayinin de önemli bir katkısı bulunuyor.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), Airbus'ın A220 tek koridor uçak programı kapsamında yürüttüğü üretim çalışmalarında, 250'nci kanopi (kokpit üst yapısı) teslimatını tamamladı.

Tusaş'tan yapılan açıklamaya göre; Tusaş, A220 kanopi üretiminde yüzde 75 gibi yüksek küresel pazar payına sahip durumda. Kanopi, Airbus tasarım verilerine göre 'Build to Print' modeliyle üretilirken, üretim süreci TUSAŞ mühendisliği ile yerli yan sanayi firmalarının katkılarıyla yürütülüyor. Detay parça üretiminin yaklaşık yüzde 75'i yerli yan sanayi tarafından gerçekleştirilirken, bu oran Türkiye'nin havacılık ekosisteminin sanayi yetkinliklerinin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor. Uçağın hava akışını ilk karşılayan bölüm olan kanopi, yüzey kalitesi ve hassasiyet bakımından kritik bir bileşen olduğundan, Türk mühendisliği ve işçiliği ürünün dünya standartlarının üzerinde kaliteyle üretilmesinde belirleyici rol oynuyor. A220 programındaki üretim, TUSAŞ tesislerinde 2020 yılında başladı. Sözleşmenin imzalandığı ilk yıl 2 adet teslim edilirken, ürün sayısı her yıl artış gösterdi. 2024 yılında toplamda 74 parça teslim edilirken 2025 Kasım'a kadar bu sayı 81'e yükseldi. Böylece toplamda 250'nci teslimat sayısına ulaşıldı. Yıl sonu teslimat hedefinin ise 96 olması bekleniyor.

AIRBUS'TAN TUSAŞ'A TAM NOT

Airbus tarafından ölçülen 2 kritik performans göstergesi olan OQD (On Time Quality Deliveries) ve OTS (On Time Shipment) küresel pazarda ortalama yüzde 85 başarı düzeyindeyken, TUSAŞ 2025 itibarıyla her 2 metrikte de yüzde 100 başarı oranına ulaştı. Airbus'ın bu performanstan duyduğu memnuniyet, şirketin çeşitli platformlarda aldığı tebriklerle de vurgulanıyor. A220 programı kapsamında üretim, uçağın operasyonel ömrü boyunca devam edecek şekilde tasarlandı. Mevcut projeksiyonlara göre iş birliğinin en az 2050 yılına kadar süreceği öngörülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
