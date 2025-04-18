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TUSAF'ın Yeni Başkanı Mehmet Mesut Çakmak Oldu

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Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Mesut Çakmak, yeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve getirildi. Genel Kurulda, gelecek 3 yılda görev yapacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçildi.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonunun (TUSAF) yeni Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Mesut Çakmak oldu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, TUSAF Olağan Genel Kurulu, ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Federasyona bağlı 8 bölge derneği ve derneklere üye un sanayicisi delegelerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda, gelecek 3 yılda görev yapacak yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi.

Seçimin ardından 2025-2028 dönemi için devir teslim yapıldı.

Genel Kurul sonrası yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, TUSAF Yönetim Kurulu Başkanlığına, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Çakmak seçildi.

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Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi
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