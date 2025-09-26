TÜRSAB ve CILT Türkiye'den Kadın Sürücüler İçin İşbirliği Protokolü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Chartered Institute of Logistics and Transport (CILT) Türkiye arasında, kadın sürücülerin yetiştirilmesi ve turizm sektörüne kazandırılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, imzalanan işbirliği protokolüyle kadın sürücülerin sektörde aktif rol üstlenmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

TÜRSAB ve CILT Türkiye arasında imzalanan protokol kapsamında, "Kadın Turizm Şoförü Eğitim ve İstihdam Projesi" için çalışmalar başladı. CILT Türkiye Kadın Kanadı WiLAT'ın öncülük ettiği "5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü İstihdam Seferberliği" için imzalar İstanbul Turizm Fuarı'nda (İTF) atıldı. Projeyle kadınların turizm taşımacılığı alanında eğitim alarak istihdam edilmesi hedefleniyor.

Eğitim programlarıyla kadın adaylar hem güvenli sürüş hem de kişisel gelişim alanlarında desteklenecek. Bu sayede kadın sürücülerin sektörde daha aktif rol üstlenmesi, kapsayıcılığın artması, aynı zamanda hizmet kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Projeye dahil olan adaylar, TÜRSAB tarafından sağlanacak temel turizm sürücülük eğitimi ve CILT Türkiye tarafından verilecek temel iletişim ve kişisel gelişim eğitimleri ile desteklenecek. Eğitim içerikleri, defansif sürüş tekniklerinden müşteri ilişkilerine, dijital okuryazarlıktan zaman yönetimine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Program kapsamında kadın adaylara ayrıca mentörlük desteği de sunulacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan sürücüler, TÜRSAB üyesi seyahat acentelerinde istihdam edilecek. Böylece kadınlar hem profesyonel kariyer yolunda ilerleyecek hem de turizm sektöründe rol model olarak toplumsal fayda yaratacak.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, projenin imza törenindeki konuşmasında, TÜRSAB olarak turizmde kadın istihdamına büyük önem verdiklerini belirtti.

Eker, tur ve transfer hizmetlerinde çalışan şoförlerin genellikle erkek olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Turizm sektörü kadınların yoğun olarak çalıştıkları bir alan ancak tur ve transfer hizmeti veren sürücülerin neredeyse tamamı erkek. Bu alanda da kadın sürücülerin yer alması hem sektöre büyük fayda sağlar hem de bu alanda çalışmak isteyen kadınlara yeni bir alan açmış olacak. CILT Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği bu nedenle son derece önemli bir proje. Hayırlı olmasını temenni ediyorum."

CILT Türkiye Başkanı Berna Akyıldız da kadınların taşımacılık ve turizm alanlarında daha fazla görünür olmasının, sadece sektör için değil toplum için de büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Akyıldız, "TÜRSAB ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, '5 Yılda 5 Bin Kadın Sürücü' vizyonumuzun turizm ayağını güçlendirecek ve kadınlara yeni ufuklar açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.