TÜRSAB Genel Kurulu'nda İsraf Protestosu

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) 26. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da başladı. Daha önce başkan adaylığını açıklayan ancak seçime 1 gün kala Aylin Özsavaş'a desteğini duyuran Mehmet Nezih Hacıalioğlu, kürsüde üyelere dağıtılan TÜRSAB 25. Dönem Faaliyet Raporu ve TÜRSAB Temsil Kurulları 25. Dönem Faaliyet Raporu kitaplarını gereksiz masraf ve çevresel tahribat yarattığını savunarak yere attı.

Hacıalioğlu, protestoya ilişkin şunları söyledi:

"Ben kitap atmam. Ama yere atılan bu kitaplar tam 14 bin 670 kişiye dağıtıldı. Bedeli nedir biliyor musunuz? Toplam 8 milyon 230 bin lira. Bu kitaplara harcanan parayla binlerce delegemizi uçakla buraya getirebilirdik. Ben kitap atmam. Ama web sitesinde zaten yayınlanmış, basılmasına hiç gerek olmayan bu kitaplar açık bir israf projesidir. Konuşmamda da söyledim, yine söylüyorum. Bu kitapların içinde alnınızın teri, çocuklarınızın rızkı var. Ay sonunu getiremeyen acentelerin kaygısı, korkusu var. TÜRSAB'dan hizmet bekleyen Anadolu'nun dört bir yanındaki acentelerin umudu var. Web sitesinden 'Çevre sertifika aldık' diye övünen 30 yıllık yapı tarafından 49 tondan fazla kağıt kullanıldı. Bu da 800'den fazla ağacın kesilmesi demek. Bu kitapta, o kesilen ağaçların gözyaşı var. Biz bu tabloyu hak etmiyoruz. Sektörümüzün emeği, parası, umudu bu şekilde heba edilemez. 2028'de aynı manzarayla karşılaşmamak için üyelerimizi Aylin Hanımla birlikte oluşturduğumuz Beyaz Liste'de buluşmaya davet ediyorum. Beyaz Liste, israfın değil aklın; gösterişin değil hizmetin listesidir."