TÜRSAB'dan Dünya Turizm Günü Mesajı: Turizm Kültürlerarası Barışın Temel Unsurudur

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada turizmin yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürler arası köprü kuran ve barış ortamını destekleyen bir güç olduğunu söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Eker, 27 Eylül Dünya Turizm Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Hasan Eker, turizmin ülke tanıtımındaki rolüne dikkat çekerek, "Turizmi sadece dinlenme, seyahat veya ekonomik kazanç olarak görmemeliyiz. Dünyadaki tüm insanlara ülkemizi ve insanımızı tanıtma fırsatı veren, uluslararası dostluğu ve güveni pekiştiren en önemli unsurlardan biridir. İnsanların tanışması ve kurulan bağlar sayesinde ihracat gelişir, dostluklar artar ve savaş naralarının yerini barış alır" dedi.

Türkiye'nin turizm potansiyelini artırmak için yapılması gerekenleri de sıralayan Eker, turizm işletmelerinin dijitalleşmesi, gastronomi ve hizmet standartlarının yükseltilmesi, 81 ile yayılan 12 aylık turizm hedefleri oluşturulması, çevre yatırımları ile turizm bölgelerinin desteklenmesi gerektiğini anlattı.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eker, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Turizmin sürdürülebilirliği için nitelikli eğitim, dengeli yatırım, güçlü tanıtım ve turizm sigortası gibi konulara önem vermeliyiz. Böylece hem turizm çalışanlarını hem de ülkemizin geleceğini korumuş oluruz."

Turizmin ekonomik kazançlarımızın yanı sıra, milletler arası dostluk, kültürel etkileşim ve sürdürülebilir kalkınma için taşıdığı öneme de dikkat çeken Eker, tüm turizm emekçilerinin Dünya Turizm Günü'nü kutlarken de "Elinde çantasıyla, fuardan fuara ülkesini tanıtmak için çalışan tüm dostlarımın ve meslektaşlarımın bu özel gününü gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL