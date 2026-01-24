Haberler

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılının önemli fotoğraflarını inceledi. Oylamada farklı kategorilerde ödüllendirilecek fotoğraflar için seçim yaptı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bağlıkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Bağlıkaya, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" adlı karelerini tercih etti.

"Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen" adlı fotoğrafına oy veren Bağlıkaya, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası", "Günlük Hayat" kategorisinde de Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" isimli fotoğraflarını oyladı.

Bağlıkaya, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yurttan ve dünyadan çektiği birbirinden değerli fotoğrafların arasından seçim yapmanın hiç de kolay olmadığını söyledi.

Fotoğraflarda emeği geçenleri kutlayarak başarı dileyen Bağlıkaya, "Deneyimli ve birikimli ekibiyle dünyanın sayılı haber ajansları arasında yer alan Anadolu Ajansı, her zaman gurur kaynağımız oldu." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinde 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Mehmet Selçuk Güçlü - Ekonomi
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Bakan Tekin görmesin
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı