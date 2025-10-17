TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu Seçim Sürecinin Manipüle Edildiğini İddia Etti

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, yaklaşan 26. TÜRSAB Genel Kurulu öncesi, seçim sürecinin kasıtlı olarak manipüle edildiğini ve TÜRSAB üyelerinin haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini ileri sürerek, TÜRSAB Yönetim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu.

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıalioğlu, 26. Genel Kurul öncesinde alınması gereken acil ve kritik önlemleri içeren bir başvuruda bulundu. İstanbul dışından katılacak delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin Genel kurulda alınan karara uygun olarak gerçekçi ve adil şekilde karşılanması, yine Genel Kurul'un demokratik, şeffaf ve adil bir şekilde yapılmasının güvence altına alınmasını içeren başvurusunu yineledi. Hacıalioğlu, "Delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin karşılanmaması veya sembolik ödemelerle geçiştirilmesi, açıkça hukuksuz bir yaklaşım olacak ve bu Genel Kurul'un iptalini gerektirebilir" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın son açıklamalarına tepki gösteren Hacıalioğlu, "TÜRSAB, bir meslek birliği değil, kanunla kurulmuş kamu hizmeti sağlayan bir kurumdur. Başkan Bağlıkaya'nın bu açıklamaları, demokrasiye ve hukuka karşı açıkça bir meydan okumadır" şeklinde konuştu.

Hacıalioğlu, seçim sürecine ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başvuruda yer alan bilgilere göre, mevcut yönetime yakın TÜRSAB ve TURSAV yöneticileri, seçim günü için binin üzerinde oda rezerve ederek, genel kurul iradesini etkilemeyi hedefleniyor. Bu gizli rezervasyonlar, sadece mevcut yönetime yakın delegelere sağlanan konaklama avantajları, seçim sürecini manipüle etme amacını taşıdığı açıktır. Bu girişimlere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Keyfiyet değil, hukuk kazanacak"

Hacıalioğlu, 1618 sayılı Kanun'un 34. maddesini hatırlatıp TÜRSAB Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul kararlarına sadık kalması gerektiğini vurgulayarak, "TÜRSAB'ın yönetimi hukuka dayalı olmak zorundadır. Mevcut yönetimin, hukukun üstünde hareket etmesi, ağır hukuki sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin en az 25 bin TL olarak belirlenmesi gerektiğini savunan Hacıalioğlu, bu rakamın, Başkan Bağlıkaya'nın daha önce ifade ettiği "400-500 Euro" beyanlarıyla tutarlı olduğunu belirtti. Başvurusunun sonunda Hacıalioğlu, bu yazıyı bir rekabet yaklaşımı değil, bir hukuk ve demokrasi mücadelesi olarak sunduğunu belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Bu yazıyı sadece bir rekabet hamlesi olarak değil, tüm üyelerin eşit hakları ve demokratik iradeleri için yazıyoruz. TÜRSAB, keyfi yönetim anlayışıyla değil, hukukla yönetilmelidir. Başkan Bağlıkaya'yı, herhangi bir hukuki krize yol açmadan, demokratik ve yasal ilkelere uygun bir Genel Kurul yapmaya davet ediyorum." - ANTALYA