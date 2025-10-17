Haberler

TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu Seçim Sürecinin Manipüle Edildiğini İddia Etti

TÜRSAB Başkan Adayı Hacıalioğlu Seçim Sürecinin Manipüle Edildiğini İddia Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, seçim sürecinin kasıtlı olarak manipüle edildiğini ve üyelerin haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, yönetim kuruluna resmi başvuruda bulundu. Hacıalioğlu, genel kurulun adil ve şeffaf bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, yaklaşan 26. TÜRSAB Genel Kurulu öncesi, seçim sürecinin kasıtlı olarak manipüle edildiğini ve TÜRSAB üyelerinin haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini ileri sürerek, TÜRSAB Yönetim Kurulu'na resmi başvuruda bulundu.

TÜRSAB Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıalioğlu, 26. Genel Kurul öncesinde alınması gereken acil ve kritik önlemleri içeren bir başvuruda bulundu. İstanbul dışından katılacak delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin Genel kurulda alınan karara uygun olarak gerçekçi ve adil şekilde karşılanması, yine Genel Kurul'un demokratik, şeffaf ve adil bir şekilde yapılmasının güvence altına alınmasını içeren başvurusunu yineledi. Hacıalioğlu, "Delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin karşılanmaması veya sembolik ödemelerle geçiştirilmesi, açıkça hukuksuz bir yaklaşım olacak ve bu Genel Kurul'un iptalini gerektirebilir" dedi.

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın son açıklamalarına tepki gösteren Hacıalioğlu, "TÜRSAB, bir meslek birliği değil, kanunla kurulmuş kamu hizmeti sağlayan bir kurumdur. Başkan Bağlıkaya'nın bu açıklamaları, demokrasiye ve hukuka karşı açıkça bir meydan okumadır" şeklinde konuştu.

Hacıalioğlu, seçim sürecine ilişkin konuşmasını şöyle sürdürdü: "Başvuruda yer alan bilgilere göre, mevcut yönetime yakın TÜRSAB ve TURSAV yöneticileri, seçim günü için binin üzerinde oda rezerve ederek, genel kurul iradesini etkilemeyi hedefleniyor. Bu gizli rezervasyonlar, sadece mevcut yönetime yakın delegelere sağlanan konaklama avantajları, seçim sürecini manipüle etme amacını taşıdığı açıktır. Bu girişimlere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

"Keyfiyet değil, hukuk kazanacak"

Hacıalioğlu, 1618 sayılı Kanun'un 34. maddesini hatırlatıp TÜRSAB Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul kararlarına sadık kalması gerektiğini vurgulayarak, "TÜRSAB'ın yönetimi hukuka dayalı olmak zorundadır. Mevcut yönetimin, hukukun üstünde hareket etmesi, ağır hukuki sonuçlara yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin en az 25 bin TL olarak belirlenmesi gerektiğini savunan Hacıalioğlu, bu rakamın, Başkan Bağlıkaya'nın daha önce ifade ettiği "400-500 Euro" beyanlarıyla tutarlı olduğunu belirtti. Başvurusunun sonunda Hacıalioğlu, bu yazıyı bir rekabet yaklaşımı değil, bir hukuk ve demokrasi mücadelesi olarak sunduğunu belirterek, şu çağrıyı yaptı:

"Bu yazıyı sadece bir rekabet hamlesi olarak değil, tüm üyelerin eşit hakları ve demokratik iradeleri için yazıyoruz. TÜRSAB, keyfi yönetim anlayışıyla değil, hukukla yönetilmelidir. Başkan Bağlıkaya'yı, herhangi bir hukuki krize yol açmadan, demokratik ve yasal ilkelere uygun bir Genel Kurul yapmaya davet ediyorum." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.