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Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, iklim değişikliğinin turizm faaliyetlerini ve destinasyonların geleceğini doğrudan etkilediğini belirterek, kış turizminde kar yağışlarının azalması, sezonların değişmesi, aşırı sıcaklıklar ve kuraklığın sektör açısından önemli riskler oluşturduğunu bildirdi.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Eresin'in Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na ( Cop31 ) ilişkin yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

İklim değişikliğinin turizm sektörü üzerindeki etkilerinin her geçen gün daha belirgin hale geldiğine işaret eden Eresin, küresel iklim hedeflerine ulaşılması için uluslararası taahhütlerin somut ve uygulanabilir adımlara dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı.

Cop31'in küresel iklim mücadelesi ve turizm sektörünün sürdürülebilir geleceği açısından büyük önem taşıdığını aktaran Eresin, "İklim değişikliğinin turizm üzerindeki etkilerini artık çok daha yakından hissediyoruz. Özellikle kış turizmi merkezlerinde kar yağışlarının azalması ve sezonların değişmesi, aşırı sıcaklıklar, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskılar ve olağan dışı meteorolojik olaylar, turizm faaliyetlerini ve destinasyonlarımızın geleceğini doğrudan etkiliyor." ifadelerini kullandı.

" Turizm, iklim değişikliğinden en fazla etkilenebilecek sektörlerin başında geliyor"

Müberra Eresin, turizmin iklim değişikliğinin sonuçlarından en fazla etkilenebilecek sektörlerin başında geldiğini kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca çevresel bir konu olarak değil, sektörümüzün sürdürülebilirliği ve uluslararası rekabet gücü açısından da stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. COP31 kapsamında ülkelerin küresel ısınmayı sınırlandırmaya yönelik taahhütlerini somut, ölçülebilir ve kalıcı uygulamalara dönüştürmeleri büyük önem taşıyor. Artık hedeflerin ötesine geçerek uygulama ve sonuç odaklı adımların hızlandırılması gerekiyor."

"Sürdürülebilirlik zorunlu hale geldi"

TÜROB Başkanı Eresin, turizm sektörünün iklim değişikliğiyle mücadelede karbon emisyonlarının azaltılması, enerji ve su kaynaklarının verimli kullanılması, atıkların azaltılması ve yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılması gibi alanlarda sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Sürdürülebilirliğin turizm işletmeleri açısından çevresel duyarlılığın yanı sıra verimlilik, rekabet gücü ve uzun vadeli ekonomik dayanıklılık bakımından da zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Eresin, TÜROB olarak üyelerinin bu dönüşüme uyum sağlamalarını desteklemeyi ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının yaygınlaşması için çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Eresin, Türkiye'nin COP31 gibi küresel ölçekte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının ülkenin sürdürülebilirlik çalışmalarını ve turizm sektörünün dönüşüm kapasitesini uluslararası alanda tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu bildirdi.

COP31'de yürütülen görüşmelerin ve geliştirilen işbirliklerinin somut ve kalıcı sonuçlar doğurmasını temenni eden Eresin, iklim değişikliğiyle mücadelede atılacak adımların turizmin ve gelecek nesillerin yaşam kalitesinin korunmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

TÜROB, COP31'de turizmin sürdürülebilir geleceğine dikkati çekti

Açıklamada yer alan bilgilere göre TÜROB, COP31 kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) işbirliğinde düzenlenen "Turizm ve Kültürel Miras Günü" programında temsil edildi.

Programda sürdürülebilir turizm yatırımları, iklim eylemi, kültürel mirasın korunması ve turizm destinasyonlarının geleceği ele alındı.

TÜROB Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Uygar Koçaş, burada yaptığı konuşmada, turizm sektörünün sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için mevcut otel yatırımlarında enerji ve su verimliliğinin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Sürdürülebilirlik yatırımlarının yalnızca çevresel bir sorumluluk olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Koçaş, ölçülebilir enerji ve su performansı, uluslararası sürdürülebilirlik sertifikasyonları ve yeşil enerji tedarikinin turizm işletmelerinin rekabet gücü, işletme verimliliği ve finansmana erişimi açısından giderek daha belirleyici hale geldiğini bildirdi.

Kaynak: AA