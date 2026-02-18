Haberler

TÜRKSAT Kablo, müşteri memnuniyetinde iki kategoride birinci oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKSAT Kablo Hizmetleri, müşteri memnuniyetinde gösterdiği başarıyla iki kategoride birincilik kazandı.

TÜRKSAT Kablo Hizmetleri, müşteri memnuniyetinde gösterdiği başarıyla iki kategoride birincilik kazandı.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, müşteri memnuniyetinde en yüksek başarıyı gösteren markaların ödüllendirildiği ve 11'incisi gerçekleştirilen "A.C.E Awards (Achievement in Customer Excellence)-Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri" sahiplerine takdim edildi.

Şirket, dijital platform alanında KabloTV markasıyla, internet servis sağlayıcıları kategorisinde ise Kablonet markasıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

"Şikayetvar" tarafından verilen ödüllerde, "Dijital Platform" kategorisinde KabloTV, "İnternet Servis Sağlayıcıları" kategorisinde ise Kablonet markalarıyla TÜRKSAT, müşteri deneyiminde mükemmeliyeti simgeleyen Diamond Ödülü'nü 11'inci kez kazandı."

Birincilik ödüllerini kurum adına Kablo İş Geliştirme ve Satış Direktörü Bünyamin Avcı ve beraberindeki ekip aldı.

A.C.E Awards kapsamında verilen ödüller, markaların yıl boyunca sergiledikleri şikayet yönetimi performansı ve müşteri memnuniyeti verilerinin analiz edilmesi sonucunda belirleniyor.

"Müşteri Deneyim Endeksi" üzerinden yapılan ölçümlerde markaların şikayetlere dönüş hızı, çözüm oranı, süreçteki profesyonellik ve kullanıcıların marka sadakati gibi kriterler esas alınıyor."

Kaynak: AA " / " + Ayşe Böcüoğlu Bodur -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Fenomenlere vergi şoku! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak

Fenomenlere soğuk duş! Yedikleri bedava yemekler pahalıya patlayacak
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Melek Baykal'dan Akasya Durağı itirafı: Çok sevdiğim bir iş değil

En sevmediği diziyi bu sözlerle açıkladı
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı