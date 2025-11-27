Haberler

TÜRKPATENT 34 Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alacak

Güncelleme:
Türk Patent ve Marka Kurumu, 34 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdam edeceğini açıkladı. Başvurular 27 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden "Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım" sayfası veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresine girerek yapacak.

Başvurular, 27 Aralık'a kadar alınacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacak.

Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
