Türkmenistan, yılda 40 milyar metreküp doğal gazı Çin'e gönderiyor

Türkmengaz Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Arçayev, Türkmenistan'dan Çin'e yılda 40 milyar metreküp doğal gaz gönderildiğini söyledi. Türkmen doğal gazını en çok satın alan ülkenin Çin olduğuna vurgu yapan Arçayev, gelecekte Çin'e gönderilen doğal gaz miktarının 65 milyar metreküpe çıkarılmasının beklendiğini belirtti.

Türkmengaz Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Murat Arçayev, Türkmenistan'dan Çin'e yılda 40 milyar metreküp doğal gaz gönderildiğini söyledi.

Türkmenistan Altın Asır sitesinin haberine göre, başkent Aşkabat'ta "Hidrokarbon yataklarının işletilmesi için enerji perspektifleri ve yeni teknolojiler" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Türkmengaz Devlet Kurumu Başkan Yardımcısı Arçayev, Türkmenistan ile Çin arasında enerji alanında etkin bir iş birliğinin olduğunu ifade ederek, "2009 yılında hayata geçirilen Türkmenistan-Özbekistan-Kazakistan-Çin doğal gaz boru hattının üç kolu yılda 40 milyar metreküp doğal gaz gönderiyor." ifadelerini kullandı.

Türkmen doğal gazını en çok satın alan ülkenin Çin olduğuna vurgu yapan Arçayev, gelecekte Çin'e gönderilen doğal gaz miktarının 65 milyar metreküpe çıkarılmasının beklendiğini belirtti.