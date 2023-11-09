Türkmenistan, EİT Ülkelerine Doğal Gaz ve Elektrik Enerjisi Gönderimini Artırmaya Hazır

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, EİT ülkelerine doğal gaz ve elektrik enerjisi gönderimini artırmaya hazır olduklarını açıkladı. Berdimuhamedov, EİT Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ekonomik işbirliğinin avantajlarını kullanmak ve ticaretin geliştirilmesi için çalışmaların başlatılmasını teklif etti.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, mevcut ve gelecekteki kapasiteleri ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkelerine gönderilen doğal gaz ve elektrik enerjisi miktarını artırmaya hazır olduklarını söyledi.

Berdimuhamedov, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen EİT Liderler 16. Zirvesi'nde konuştu.

Bugünkü üst düzey toplantının, küresel ekonomik gelişmelerin gidişatını ve yönünü derinden etkileyen ciddi jeopolitik endişelerin yaşandığı bir dönemde yapıldığını ifade eden Berdimuhamedov, "Mevcut jeoekonomik değişimler bağlamında fırsatları yapıcı ve yaratıcı şekilde kullanmak, ekonomik işbirliği hizmetinin sahip olduğu tüm avantajları harekete geçirmek gibi konulara yaklaşmak teşkilatın görevi olmalıdır." dedi.

Berdimuhamedov, 28 Kasım 2021'de Aşkabat'ta düzenlenen 15. EİT Zirvesi'nin önemine dikkati çekerek, zirvede önemli girişimler olduğunu ve ortak çalışmalara yeni ivme kazandırdığını dile getirdi.

Ticaret, ekonomi ve yatırım sektöründe karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Berdimuhamedov, şunları kaydetti:

"2021'deki EİT başkanlığı sırasında Türkmenistan, EİT bölgesinde ekonomik koridorların oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatılmasını teklif etti. EİT ülkeleri arasındaki ticareti artırmak için sınır ötesi ve bölgesel ticaret fırsatlarının aktif olarak kullanılması önemli. İşbirliğini genişletmek amacıyla, ülkelerimizin sahip olduğu fırsatlardan daha geniş çapta haberdar olmak için bilgi ve teklifleri, iş projelerini içeren bilgi portallarının oluşturulmasını değerlendirmeyi öneriyorum."

Berdimuhamedov, EİT ülkeleri arasında ortak taşımacılık ve lojistik merkezlerinin kurulması konusunu gündeme getirerek, " Türkmenistan, EİT ülkelerinin kavşağında bölgeler arası ulaşım ve transit koridorlarının oluşturulmasına da özel önem veriyor. Ayrıca Çin'den, Orta Asya üzerinden Hazar Denizi, Basra Körfezi ve Karadeniz limanlarına kadar multimodal kargo taşımacılığının kurulmasının gelecekte tartışılması gereken öncelikli alanlardan biri olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkmenistan'ın birçok büyük ölçekli ortak enerji projesini gerçekleştirdiğini belirten Berdimuhamedov, "EİT ülkelerini kapsayan bir enerji tedarik sistemi oluşturmak amacıyla partner ülkelerimizi enerji alanındaki işbirliğimizi genişletmeye davet ediyoruz. Kendi açımdan Türkmenistan'ın mevcut ve gelecekteki kapasiteleri ile EİT ülkelerine gönderilen doğal gaz ve elektrik enerjisi miktarını artırmaya hazır olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.