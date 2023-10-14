Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantıda Buluştu

Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte gerçekleşen toplantıda çiftçilerin sorunlarını ileterek çözüm için çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Menteşe Ziraat Odası Başkanı Mehmet Baştuğ, Genel merkezde Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyelerin katıldığı toplantıya katıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'a, bölgelerindeki çiftçilerin sorunlarını tek tek dosya halinde ileterek çözümü için ilgili kurumlar ile temasa geçilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Menteşe Ziraat Odası Başkanı ve aynı zamanda Ege Bölesini temsilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetimi Kurulu üyesi olan Mehmet Baştuğ, geçen ay yapılan Muğla Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısında her ilçenin tespit edilen sorunlarını dosya halinde Genel Merkezde gerçekleşen toplantıda güdeme taşıdı. - MUĞLA