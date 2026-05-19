Elektrikli otomobil sayısı yüzde 84,7 arttı

Artışını sürdüren hibrit otomobil sayısı da nisan ayı itibarıyla 800 bin 402'ye çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, nisan ayı itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84,7 artarak 423 bin 793'e yükseldi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de nisan ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 697 bin 89 olarak hesaplandı.

Diğer yakıt türlerine göre karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber önemli artış gösterdi.

Söz konusu artışta, Türkiye'nin otomobili Togg'un piyasaya girmesi ve kullanıcı tercihlerinin bu yöne kayması da etkili oldu.

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Nisan 2025'te 229 bin 397 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 84,7 artışla 423 bin 793 olarak hesaplandı.

Elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,4 olarak kaydedildi.

Hibrit otomobillere yoğun ilgi

Hibrit türdeki otomobil sayısı da ilk kez 2011 yılında 23 olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, nisan ayı itibarıyla 800 bin 402'ye çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla yüzde 4,5 oldu.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
