Türkiye'yi Teknoloji ve Girişimciliğin Merkezi Yapma Hedefi

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Türkiye'nin teknoloji üretiminde öncü olmasını hedeflediklerini ve İstanbul'u girişimcilik merkezi olarak konumlandırmak istediklerini vurguladı. Tüzgen, Bilişim Vadisi'nde yeni bir vizyonun kapılarını açtıklarını belirtti.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, girişimcilik ve teknoloji dendiğinde akla ilk gelen ülkelerden birinin Türkiye, akla ilk gelen şehirlerden birinin ise İstanbul olmasını arzu ettiklerini belirterek, "Biz teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye, teknolojiyi takip eden değil öncü Türkiye, teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden Türkiye hedefliyoruz." dedi.

Tüzgen, GO Bilişim Vadisi İstanbul Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, kuluçka merkezlerinin girişimcilik ekosisteminin can damarı olduğunu ve bugün GO Bilişim Vadisi İstanbul Girişimcilik Ofisi'nde sadece bir mekanın değil, Türkiye'nin geleceğine yön verecek yeni bir vizyonun kapılarını açtıklarını söyledi.

Bilişim Vadisi'nin sadece bir fiziki alan olmadığını vurgulayan Tüzgen, 700'ü aşkın teknoloji firması, binlerce AR-GE çalışanı, girişimcilik programları, hızlandırma programları, 100'lerce mentör ve danışmanı, yatırım fonları, kümelenme programları, ulusal ve uluslararası projeleri ve global networkü ile Türkiye'nin geleceğe yönelik iddiasının, Milli Teknoloji Hamlesi'nin somutlaşmış hali olduğunu ifade etti.

Tüzgen, şunları söyledi:

"Zamanımız az, işimiz çok ve sorumluluğumuz ağır. Ancak misyonumuz nettir, Türkiye'yi teknoloji ve girişimciliğin merkezi yapmaktır. Bu doğrultuda bizim hedefimiz önce bir zihniyet dönüşümü sağlamaktır. Girişimcilik ve teknoloji dendiğinde akla ilk gelen ülkelerden birinin Türkiye, akla ilk gelen şehirlerden birinin İstanbul olmasını arzu ediyoruz. Biz teknolojiyi tüketen değil üreten Türkiye, teknolojiyi takip eden değil öncü Türkiye, teknolojiyi ithal eden değil ihraç eden Türkiye hedefliyoruz. Hatta AR-GE ihraç eden Türkiye, girişimcilik eğitimleri, hızlandırma programları ihraç eden Türkiye hedefliyoruz."

Global ekosistemde uydu değil bir merkez Türkiye hedeflediklerini belirten Tüzgen, sadece şehirden, ülkeden değil tüm dünyadan girişimci ve yatırımcıları Bilişim Vadisi'ne çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tüzgen, "Şunu da özellikle dile getirmek isterim ki tarih boyunca dünyada adaletin yayılması için çaba sarf etmiş bir medeniyetin evlatları olarak ülkemizde geliştirilecek teknolojilerin sadece ekonomik büyümemize değil, insanlığın daha müreffeh ve adil bir dünyada yaşamasını vesile olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Girişimciliğin dünyanın en zor işi olduğuna değinen Tüzgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Start-up modeli girişimcilik, girişimcilikler arasında da en zoru. Bu zor yolculuğa çıkmaya talip olan sevgili girişimci arkadaşlar, girişimcilik yürümeyi öğrenmeye benzer. Defalarca yere düştükten sonra hala ayağa kalkacak motivasyonu olduğu için yürümeyi öğrenebilir çocuklar. Biz Bilişim Vadisi olarak düştüğünüzde de kalktığımızda da sizin yanınızda olacağız. Başarılı olmanız için sizinle birlikte çalışacağız. Derdinizle dertlenip sevincinizle mutlu olacağız. Sizlere en iyi imkanları sunmaya devam edeceğiz. Sizlerdense sabır, gayret ve istikrar bekliyoruz."

Kaynak: AA / Kazım Kaan Ulu - Ekonomi
Haberler.com
