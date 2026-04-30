Türkiye'ye yatırım yapan 22 firmaya Turkuaz Kart

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından nitelikli yabancı iş gücünü ve yatırımcıları Türkiye'ye kazandırmak amacıyla düzenlenen 'Turkuaz Kart', Türkiye'ye yatırım yapan 22 firmanın temsilcisine teslim edildi.

Türkiye'nin küresel çekim merkezi olma hedefinin önemli araçlarından biri olan Turkuaz Kart, İstanbul'da 'Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası Türkiye' mottosuyla düzenlenen programda üst düzey firma temsilcilere takdim edildi. Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye son 24 yılda geçen sürede, yatırımcı çeken; yeteneği, emeği ve vizyonu kendine çeken bir merkez haline dönüşmüştür. Bugün dünyada en büyük rekabet; sermaye kadar nitelikli insan gücü üzerindedir. Türkiye bu yarışta iddialıdır; çünkü biz fırsatlar sunduğumuz gibi, güven ve istikrar da sunuyoruz. Stratejik konumumuz, güçlü altyapımız ve insan kaynağımızla küresel ölçekte güçlü bir aktör haline geldik. Turkuaz Kart, Türkiye'nin küresel cazibe merkezi olma vizyonunun en somut göstergelerinden birisidir. Turkuaz Kart'ı, dünyada belli başlı kişilere Türkiye'nin kapılarını ardına kadar açan prestijli bir anahtar olarak görüyoruz" dedi.

'TURKUAZ KART İZİN DEĞİL, GÜÇLÜ BİR DAVETTİR'

Bakan Işıkhan, Turkuaz Kart ile Türkiye'nin kalkınmasına omuz veren yatırımcılara, başarılı sanatçılara, sporculara, Türkiye'ye önemli katkı sunanlara; süresiz çalışma hakkı, vize muafiyeti ve ikamet kolaylığı sağlandığını söyleyerek, "Aslında bu kart, Türkiye'nin 'Siz bu ülkenin bir parçasısınız' deme biçimidir. Bu bir izin değil; aynı zamanda bir davettir. Biz, sadece yatırımın değil bilginin, teknolojinin ve üretimin de Türkiye'de büyümesini istiyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi yeteneklerin, girişimciliğin ve yeniliğin merkezi haline getirmektir. Turkuaz Kart teslim edeceğimiz arkadaşlarımız; Türkiye artık sizin de evinizdir. Sizin başarınız, Türkiye'nin başarısıdır. Bu ülkeye kattığınız her değer, geleceğimizi daha güçlü kılacaktır. Türkiye'ye duyduğunuz güven için her birinize teşekkür ediyorum. Birlikte üretecek, birlikte büyüyecek ve birlikte başaracağız. Yetenek neredeyse, Türkiye oraya uzanacaktır" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, Turkuaz Kartları 22 üst düzey firmanın CEO ve genel müdür düzeyindeki temsilcisine verdi.

Turkuaz Kart, Türkiye'de yatırım yapan nitelikli yatırımcılarım ve onların yönetici pozisyonundaki temsilcilerine süresiz çalışma hakkı, vize muafiyeti ve ikamet kolaylığı sağlıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı