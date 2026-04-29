Türkiye'ye örnek olacak proje açılış gün sayıyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 350 milyon liraya inşa edilen ve kendi elektriğini GES ile üretecek olan modern galericiler sitesi açılış için gün sayıyor.

Türkiye'nin en modern galericiler sitelerinden birisi olan, 40 modern işyeri ve sosyal tesisleri ile dikkat çeken proje, ilçenin ticari gelişmesine katkı sunacak. Aynı zamanda site içi ve çevresindeki yollar, yeni teknoloji beton olarak tesis ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Galericiler Kooperatifi Başkanı Orhan Erol, "Ciddi bir AR-GE çalışması ile kendi enerjisini üreten, bütün incelikleri düşünülmüş modern galericiler sitemizde artık sona gelindi. Yenişehir Galericiler sitesinde Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde kendi elektriğini üretebilecek. Her mağaza kendi aydınlatma enerjisini üreteceği için, yeni nesil galerilerin elektrik faturası, gideri olmayacak. 14 bin 200 metrekare arsa üzerinde 40 mağaza, sosyal tesis ve içerisinde restoran, kafeterya, büfe, çay ocağı ile yönetim ve muhasebe odalarıyla bir de güvenlik bölümü bulunuyor. Bu hafta site içi ve çevresindeki yollar son teknoloji en yüksek kalite beton ile yapılacak. İnşallah bayramdan sonra geniş bir katılımla açılış yaparak, üyelerimize iş yerlerini vermeyi planlıyoruz "dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
