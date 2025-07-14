Türkiye ve Umman Arasında Enerji Alanında İşbirliği Anlaşması

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Umman Enerji ve Madenler Bakanı Salim Nasser Al Aufi ile başkent Muskat'ta görüştü. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Umman'ın başkenti Muskat'a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyareti kapsamında Umman Enerji ve Madenler Bakanı Sayın Salim Nasser Al Aufi ile ülkelerimiz arasındaki enerji potansiyelini güçlendirecek bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından iki ülke arasındaki somut iş birliklerinin önünü açacak 'Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Bu anlaşma ile petrol ve doğal gaz keşfinden taşınmasına ve işlenmesine kadar uzanan süreçlerde ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz. Ayrıca elektrik, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve hidrojen teknolojileri gibi alanlarda teknik bilgi paylaşımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi de anlaşmamızın temel unsurları arasında yer alıyor. Mevcut iş birliklerimizi farklı sektörlerde de ileriye götürecek bu anlaşmanın önümüzdeki dönemde somut projelerle derinleşmesini ve her iki ülke için ortak kazanımlar üretmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.