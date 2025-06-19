Türkiye ve Rusya Enerji İşbirliği Değerlendirildi

Türkiye ve Rusya Enerji İşbirliği Değerlendirildi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile enerji projeleri ve işbirliklerini görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut enerji projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Novak ile bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Doğal gaz ve nükleer enerji başta olmak üzere ülkelerimiz arasındaki mevcut projeleri ve geleceğe yönelik yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. Bölgesel gelişmelerin enerji piyasalarına etkilerini de kapsamlı biçimde ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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