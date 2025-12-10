Haberler

T3 Vakfı ile Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı işbirliği anlaşması imzaladı

Güncelleme:
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı arasında Bilim Taşkent projesine yönelik işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma, girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025 kapsamında gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu girişimcilik zirvesi Take Off İstanbul 2025, T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi öncülüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 8'inci kez gerçekleştirilen zirve, 40 ülkeden 500'ü aşkın girişimi ve 250'den fazla yatırımcıyı bir araya getirirken, etkinlik kapsamında yeni işbirliği anlaşmaları da imzalanıyor.

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde Gençlik İşleri Ajansı'na bağlı faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nde hayata geçirilecek projeye yönelik anlaşma T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı Direktörü Sadullayev Alisher Zafarovich ve Özbekistan Cumhuriyeti 5 Teşebbüs Proje Ofisi Direktörü Nazirov Abdulaziz Abdurasulovich tarafından imzalandı.

T3 Vakfı, Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik İşleri Ajansı ve Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı Beş Teşebbüs Proje Ofisi işbirliğiyle uygulanacak Bilim Taşkent projesi kapsamında Doğa Bilimleri Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi ile DENEYAP Teknoloji Atölyesi + Üretim Atölyesi'nin hayata geçirileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi



