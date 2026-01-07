Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım Bakanı ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım Bakanı ile Görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar ABD doları hedefine ulaştırmak için atılacak adımları ele aldı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani ile bir araya geldi.

Bakan Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim'in, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı vesilesiyle ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Johari Abdul Ghani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde; iki dost ve kardeş ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar ABD doları hedefine ulaştırmak amacıyla atılabilecek somut adımları kapsamlı şekilde ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon ve belirlediği hedefler doğrultusunda; ticaretimizi dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda artıracak politikaları hayata geçirmeye; savunma, yatırımlar, turizm ve helal kalite altyapısı başta olmak üzere tüm iş birliği alanlarında kararlılıkla ve güçlü bir iradeyle ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı
Musaba ortalığı yaktı! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın Musaba! Bütün ülke onu konuşuyor
WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor

WhatsApp'a bomba bir özellik geliyor
Mehmet Akif Ersoy'un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa 'İkimiz de bekarız' diyerek evde görüşmek istedi

Cebeci'nin "Bekarız" diye yaptığı teklifine yanıtı bakın ne olmuş
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı