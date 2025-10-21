Haberler

Türkiye ve Gürcistan Arasında Ekonomik İş Birliği Gelişiyor

Türkiye ve Gürcistan Arasında Ekonomik İş Birliği Gelişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULUSKON Başkanı Nezaket Emine Atasoy, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı George Meskheli ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırım fırsatları üzerinde görüştü.

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı George Meskheli'yi makamında ağırladı.

Ziyarette ikili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasındaki köprülerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, George Meskheli, özellikle lojistik, enerji, tarım ve turizm gibi sektörlerde ortak çalışmalara açık olduklarını ifade etti. Başkan Atasoy ise, ULUSKON'un Gürcistan ile ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak için iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. ULUSKON Başkanı Atasoy, Türk iş dünyasını Gürcistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ederken, misafir yetkili de bu iş birliğine olan güvenlerini ve memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Atasoy, nazik ziyaretleri dolayısıyla Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı'na teşekkür etti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkat çeken taraflar, ortak projeler geliştirilmesi ve iş insanları arasında doğrudan temasların kurulması yönünde fikir birliğine vardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bahçeli'den Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili tartışmalara sert tepki

DEM grubunun hoşuna gitmeyecek sözler! Tartışmaları bitirdi
Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi: İsrail'i terk ediyorlar

Gazze'yi kana bulayan Netanyahu, darbeyi içeriden yedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

288 kişi gözaltında! Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Vadinin Ermişi'ydi! Ünü spiker ile dünyaevine girdi

Vadinin ermiş'iydi! Ünlü spiker ile dünyaevine girdi
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar

Hapse girecek eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'den salvolar
Ahmet Minguzzi davasında karar duruşması başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti

Davada kritik duruşma başladı! Aile kısa süre sonra salonu terk etti
Polis cenazesi konvoyuna taşlı ve sopalı saldırı

Saldırganlar polis cenazesi konvoyunu bastı! Sopalarla saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.