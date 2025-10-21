Türkiye ve Gürcistan Arasında Ekonomik İş Birliği Gelişiyor

ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Başkanı ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nezaket Emine Atasoy, Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı George Meskheli'yi makamında ağırladı.

Ziyarette ikili, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, iki ülke iş dünyası arasındaki köprülerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırım fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Başkan Atasoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, George Meskheli, özellikle lojistik, enerji, tarım ve turizm gibi sektörlerde ortak çalışmalara açık olduklarını ifade etti. Başkan Atasoy ise, ULUSKON'un Gürcistan ile ekonomik ilişkileri daha ileriye taşımak için iş dünyasına her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. ULUSKON Başkanı Atasoy, Türk iş dünyasını Gürcistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ederken, misafir yetkili de bu iş birliğine olan güvenlerini ve memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Atasoy, nazik ziyaretleri dolayısıyla Gürcistan Ankara Büyükelçiliği Misyon Başkan Yardımcısı'na teşekkür etti.

İki ülke arasındaki dış ticaret hacminin artırılmasının önemine dikkat çeken taraflar, ortak projeler geliştirilmesi ve iş insanları arasında doğrudan temasların kurulması yönünde fikir birliğine vardı.