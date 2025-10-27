Haberler

Türkiye ve Çin Arasında Bilimsel İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi (NUAA) arasında imzalanan protokol, bilimsel işbirliği, bilgi ve fikir değişimi ile uluslararası barışı teşvik edecek.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Çin'de bulunan Nanjing Havacılık ve Uzay Üniversitesi (NUAA) arasında bilimsel işbirliği protokolü imzalandı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, taraflar adına imzayı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile NUAA Rektörü Prof. Dr. Bin Jiang attı.

Şeker, buradaki konuşmasında, protokolün sadece kurumsal işbirliğini değil, aynı zamanda bilgi, dostluk ve uluslararası alanda barışa yönelik içten bir taahhüdü de temsil ettiğini belirtti.

Bilim ve eğitimin, her zaman mesafeleri ve farklılıkları aşan köprüler olduğuna dikkati çeken Şeker, yapılan işbirliğiyle ortak vizyonu bir kez daha teyit ettiklerini bildirdi.

Şeker, bilimsel işbirliğini geliştirmek, fikir ve bilim insanı değişimini teşvik etmek, sürdürülebilir kalkınma ve yenilik için küresel çabalara katkıda bulunmanın öncelikleri arasında yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İşbirliği adımı aslında karşılıklı saygıyı ve daha aydınlık bir gelecek için fikir birliği ile şekillenen, milletler arasındaki kardeşlik ruhunu yansıtıyor. Dünyanın büyük ve zor sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde bu bilimsel işbirliği, anlayış, empati ve inovasyonu güçlendiren bir araç. Protokol, yeni araştırma girişimlerine, ortak akademik programlara ve her iki ülkenin bilim insanları ile kurumlar arasında çok daha sağlam ve verimli bir iletişime zemin hazırlayacak."

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
