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Türkiye ve Bulgaristan'dan sınır geçişlerine yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı

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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ve Bulgaristan Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov başkanlığında Kapıkule'de yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin hızlı ve güvenli sürdürülmesi, AB Giriş/Çıkış Sistemi uygulaması ve gümrük kapılarının modernizasyonu gibi konular ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Bulgaristan Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov başkanlığında yapılan toplantıda, iki ülke arasındaki sınır geçişlerinin hızlı ve güvenli sürdürülmesine yönelik işbirliği alanları değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinin etkin ve hızlı sürdürülmesine yönelik işbirliği alanlarının değerlendirilmesi amacıyla dün toplantı gerçekleştirildiği bildirildi.

Uçarmak ve Shushkov başkanlıklarındaki heyetlerin, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, toplantıda, 11 Haziran'da Sofya'da düzenlenen Türkiye-Bulgaristan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nda alınan kararların uygulanma sürecinin değerlendirildiği ifade edildi.

İki ülke arasındaki gümrük koordinasyonunun büyük önem taşıdığına işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"AB Giriş/Çıkış Sistemi (EES) uygulaması ile özellikle yaz sezonunda artan yolcu yoğunluğu çerçevesinde sınır geçişlerinin kesintisiz ve hızlı şekilde yönetilmesine yönelik mevcut gelişmeler değerlendirilmiş, alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür. Bulgaristan'ın ülkemize açılan gümrük kapılarındaki modernizasyon çalışmaları, kara yolu bağlantı projelerinde kaydedilen ilerleme, açılması planlanan yeni gümrük kapısına yönelik çalışmalar ile mevcut gümrük kapılarının etkin kullanımı ve alternatif taşıma modlarının geliştirilmesine ilişkin hususlar ele alınmıştır."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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