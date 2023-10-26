- Türkiye ve Almanya arasında 4. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu Protokolü imzalandı

ANKARA - Türkiye-Almanya 4. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu Protokolü, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Alman Şansölye Yardımcısı Robert Habeck tarafından imzalandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve bakanlığın üst düzey yetkililerinden oluşan heyet, Türkiye-Almanya 4. Dönem Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu Protokolü'nü imzalamak üzere Almanya Şansölye Yardımcısı Robert Habeck ve Almanya Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığının üst düzey yetkilileri ile Ticaret Bakanlığı Söğütözü Yerleşkesi Turkuaz Salon'da bir araya geldi. Basına kapalı şekilde gerçekleşen heyetler arası görüşmenin ardından Bolat ve Habeck, Türkiye-Almanya 4. Dönem ETOK Protokolü'nü imzalayarak hayata geçirdi.

Protokolün imzalanmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Almanya ve Türkiye'nin tarihsel olarak iki dost ve müttefik ülke olduğunu dile getirerek, "Almanya'daki Türk kökenli vatandaşlarımız, ikili ilişkilerimizi zenginleştiren başlıca faktörlerdendir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şansölye Olaf Scholz'un yakın ilişkileri de ikili ilişkilerimiz için büyük bir avantaj teşkil etmektedir. Almanya ile Türkiye arasındaki politik olarak üst düzey ilişkilerin önümüzdeki dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerimize olumlu yansımaları olacağına inancımız tamdır. 2022 yılında Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacmi 45 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yılın sonunda ikili ticaret hacmimizin 50 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Almanya sermayesine sahip ya da Alman sermayesi ortaklığı ile kurulmuş şirketler faaliyet göstermektedir. 2022 yılı sonu itibarıyla Almanya'nın ülkemizdeki doğrudan yatırımları, 23 milyar 100 milyon dolar düzeyini aşmıştır. Yeni fırsatlar meydana getirerek karşılıklı ticareti, iş birliğini ve yatırımlarımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz. Ülkemiz ile Almanya arasındaki ekonomi ve ticaret ortak koordinasyon mekanizması kapsamında Türkiye ve Almanya'nın üst düzey özel sektör temsilcileri, özel sektör çatı kuruluşları ve firma temsilcileri de ETOK toplantımıza katkı sağlamış ve katkılarını sunmuşlardır. Az önce Habeck ile karşılıklı imzaladığımız ETOK Protokolü ile iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeye yönelik bir mutabakatı kayda geçirmiş bulunuyoruz. Diğer taraftan ETOK 5. Toplantısı'nın da gelecek yıl Berlin'de gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık" değerlendirmelerini yaptı.

"Savaşlardan doğan kötü durumda neler yapabildik, barış olsaydı neler yapabilirdik demek ki"

Habeck ise Türkiye'nin sistemi ile Avrupa Birliği'nin sisteminin nasıl uyumlu hale getirebiliriz konusunu halletmeleri gerektiklerini belirterek, "Sınırda Karbon Düzenlemesi mekanizması sayesinde eşitsizliği ortadan kaldırmalıyız. İş birliğini, özellikle enerji konusunda nasıl geliştirebiliriz konusunu konuştuk. Satın almamız gerekmeyen enerjiyi ve enerjiyi nasıl taşıyabiliriz konularını ele aldık. Bu noktada, yeni kaynakları ortaya koymamız lazım. Heyetimiz bu konuda uzmanlaşmış durumdadır. Ekonomik ve ticari ilişkilerin yoğunlaştırılması bu dönemde daha da önem kazandı. Türkiye'nin komşu ülkelerinde savaş yaşanıyor. Bütün gücümüzü daha çok birbirimizle iletişim kurmak için harcamalıyız. Böylece insanların daha serbest demokrasilerde yaşamaları için yapabileceklerimizi ele almalıyız. Bu savaşlardan doğan kötü durumda neler yapabildik, barış olsaydı neler yapabilirdik demek ki" diye konuştu.

Alman heyetin Ticaret Bakanlığı ziyaretinin ardından TBMM'yi ziyaret etmek üzere yola çıkması üzerine toplantı sona erdi.