Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı Amman'da Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleşen Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu 1'inci Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi hedefleniyor.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 'Türkiye- Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu 1'inci Dönem Toplantısı'na katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ürdün'ün başkenti Amman'da 'Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1'inci Dönem Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Ürdün Sanayi, Ticaret ve Tedarik Bakanı Sayın Yarub Qudah ile birlikte Türkiye-Ürdün Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 1'inci Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirdik. Toplantı vesilesiyle, iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi hedefiyle, geniş bir yelpazede konuları ele aldık.

Görüşmelerimiz neticesinde; bölgesel iş birliği, serbest bölgeler, gümrükler, kamu ihale sistemi, sanayi ve sanayi bölgeleri, standardizasyon, uygunluk değerlendirme, metroloji ve akreditasyon, KOBİ'ler, bilim, sanayi ve teknoloji, tarım, eğitim ve yükseköğretim, sosyal güvenlik, kültür ve turizm, teknik iş birliği, enerji ve madencilik, deniz ve demir yolu taşımacılığı, çevre ve şehircilik, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sağlık sektörü gibi birçok başlığı kapsayan kapsamlı bir protokol imzaladık. Ayrıca, bir sonraki KEK Toplantısı'nın Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi konusunda mutabakata vardık.

Önümüzdeki dönemde serbest bölgeler, standardizasyon, KOBİ'ler, eğitim ve öğretim, su yönetimi, yangınla mücadele, sağlık ve arkeoloji alanlarında yeni anlaşmaların en kısa sürede imzalanması hususunu da kayıt altına aldık.

Bu toplantı, Türkiye-Ürdün ekonomik ilişkilerinde somut ve sürdürülebilir adımların atıldığı yeni bir dönemin başlangıcı niteliğindedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ülkemizin üretim ve ihracat kapasitesini küresel ölçekte güçlendirecek stratejik ortaklıkları kararlılıkla geliştirmeye devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
