Türkiye, Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 4 Bronz Madalya Kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tayland'da düzenlenen 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden gençlerin 4 bronz madalya kazandığını bildirdi.

Kacır, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"47 ülkeden 179 öğrencinin yarıştığı 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda, ülkemizi temsil eden gençlerimiz 4 bronz madalya kazanarak bize gurur yaşattılar. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetiştirilen öğrencilerimizi tebrik ediyor, ülkemizin yarınları için fedakarca emek veren değerli ailelerine, öğretmenlerimize, süreçte görev alan tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, Tayland'da düzenlenen 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda madalya kazanan öğrenciler Kayra Sönmez, Kuzey Burak Timur, Umut Çağlar Can ve Tuna Esmer oldu.