PTT'den "Türkiye-Romanya Ortak Pulu" ve ilk gün zarfı

Ptt AŞ tarafından "Türkiye- Romanya Ortak Pulu" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye-Romanya Ortak Pulu" konulu 2x45 lira (60x90 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 135 lira bedelli ilk gün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte başkentteki PTT Pul Müzesi'nde "Türkiye-Romanya Ortak Pulu 30.06.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.