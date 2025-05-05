Türkiye Otomobil Pazarı 2025'te %2,7 Arttı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 381 bin 636 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında artarak 381 bin 636 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 4,9 oranında artarak 309 bin 204 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,4 azalarak 72 bin 432 adet oldu.

2025 yılı Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Nisan ayına göre yüzde 38,8 artarak 105 bin 352 adet oldu.

2025 Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,0 artarak 85 bin 411 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 37,8 artarak 19 bin 941 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,8 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 61,8 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,6 arttı.

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 81,5'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 171 bin 562 adetle yüzde 55,5 pay, B segmenti otomobiller 79 bin 242 adetle yüzde 25,6 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 60,7 pay, 187 bin 660 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,9 pay ve 70 bin 852 adet satış ile Sedan, yüzde 15,3 pay ve 47 bin 408 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 149 bin 500 adetle yüzde 48,3 pay,

hibrit otomobil satışları 88 bin 856 adetle yüzde 28,7 pay, elektrikli otomobil satışları 42 bin 856 adetle yüzde 13,9 pay ve dizel otomobil satışları 26 bin 155 adetle yüzde 8,5 pay, otogazlı otomobil satışları bin 837 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,7 artarak yüzde 11,6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 157,8 artarak yüzde 2,3 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 292 bin 573 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 16 bin 631 adetle yüzde 5,4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 74,6 pay ve 54 bin 4 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken; kamyonet gövde tipi yüzde 10,5 pay ve 7 bin 609 adetle 2'nci sırada yer aldı. - İSTANBUL