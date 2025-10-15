Türkiye Nükleer Enerjiyle Geleceğe Yürüyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Şeffaflık ve uluslararası iş birliğini esas alan bir yaklaşımla, nükleer enerjiyi sadece ülkelerin değil, insanlığın ortak iyiliğine hizmet eden küresel bir köprü haline getirmeye kararlıyız" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen 'Nuclear Energy: Saving the Climate, Uniting Countries, Shaping the Image of Humanity' başlıklı oturuma katıldı. Oturuma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Dünyanın gelecekte nükleer enerjiye ihtiyacı, yapay zeka ve veri merkezlerini içeren elektrifikasyon gibi sektörlerin büyümesi ile artmaya devam ederken biz de kendi nükleer enerji yatırımlarımızı doğru bir zeminde planladığımızı vurguladık. Türk-Rus ilişkilerini 22'nci yüzyıla taşıyacak olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesi gibi ülkemizin 60 yıllık hayalini gerçeğe dönüştürürken, sadece bir santral inşa etmediğimizi, çevre dostu bir şekilde enerji bağımsızlığımıza güç kattığımızı ve gençlerimiz için yüksek teknolojili bir gelecek inşa ettiğimizi ifade ettik. Aslında biz enerji üretmekle kalmıyoruz, her alanda yüksek teknolojiye dayalı yeni bir ekosistem de kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Nükleer enerjiyi Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefinin merkezine yerleştirdiklerini kaydeden Bakan Bayraktar, "Akkuyu ile başlayan yolculuğumuzu Sinop, Trakya ve küçük modüler reaktör projeleriyle büyütmeyi planlıyoruz. Şeffaflık ve uluslararası iş birliğini esas alan bir yaklaşımla, nükleer enerjiyi sadece ülkelerin değil, insanlığın ortak iyiliğine hizmet eden küresel bir köprü haline getirmeye kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.