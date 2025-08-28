Türkiye'nin Suriye'ye İhracatı Artıyor

Güncelleme:
TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye'ye yapılan ihracatın 2025 yılında yüzde 50 artış göstermesini beklediklerini açıkladı. Ayrıca, Türk firmalarının yatırım imkanlarını değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye'ye yapılan ihracata ilişkin, "Geçmiş dönemde en yüksek 3 milyar dolar ihracata ulaştık. Şu anda 2025 yılında yüzde 50'nin üzerinde bir artış var" dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Suriye'nin başkenti Şam'da dün açılışı gerçekleştirilen '62'nci Şam Uluslararası Fuarı'nda Türkiye pavilyonunu ziyaret etti. Gültepe, Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacmine ilişkin, "Yeni devletin oluşma noktasındaki çalışmalarla beraber inanıyorum ki biz geçmiş dönemde en yüksek 3 milyar dolar ihracata ulaştık. Şu anda 2025 yılında yüzde 50'nin üzerinde bir artış var, özellikle ihracat tarafından. Aynı şekilde ithalat tarafından da o kapsamda bir artış var. Bu şekilde giderse Türk firmaları sadece ihraç yerine, burada yatırım imkanlarını da değerlendirirse, karşılıklı olarak özellikle komşumuz Halep tarafından, her sektörün yapabileceği işler var; biraz zaman alacak ama inanıyorum ki kısa zamanda, 3 milyar dolar üzerinde potansiyel olabilecek bir iş gücünü görüyoruz burada" dedi.

'İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÇOK DAHA FAZLA POTANSİYELİ VAR'

Ticarette potansiyeli yüksek olan sektörlere değinen Gültepe, "Şu anda özellikle ihracat tarafında gıda sektörü, gördüğünüz gibi zaten etrafımızda daha fazla gıda var. Tarıma elverişli toprakları var. Zeytinyağı çok daha fazla, hububat sektörü, keza aynı şekilde. Konfeksiyon konusunda bence özellikle, 'Türkiye'ye komşu olan illerde iyi bir potansiyel olur' diye düşündüm ilk başta. İnşaat sektörünün çok daha fazla potansiyeli var. Daha sonra yavaş yavaş sağlık sektörü ve kademe kademe diğer ağır sanayiler başlar. Sadece hükümetlerin yapması gereken altyapıları biraz daha hızlandırması lazım. Özellikle enerji noktasında, sürdürebilir enerji olması lazım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
