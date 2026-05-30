Ticaret Bakanlığı: 2025'te su ürünleri ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin su ürünleri ihracatının 2025 yılında 133 ülkeye 2,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini ve dünya ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin su ürünleri sektöründeki üretim kapasitesinin, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla küresel ölçekte güçlendiği belirtilerek, "Uluslararası verilere göre, dünya su ürünleri ihracatı 2021-2025 döneminde yaklaşık yüzde 11 artışla 167,9 milyar dolardan 186 milyar dolara yükselirken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 64 artışla 1,38 milyar dolardan 2,26 milyar dolara ulaşmıştır. Son bir yılda da Türkiye'nin yükselişi devam etmiş; 2024-2025 döneminde dünya su ürünleri ihracatı yüzde 7 artarken, Türkiye'nin su ürünleri ihracatındaki artış oranı yüzde 10,9 olarak gerçekleşmiştir. Üretim kapasitesi, kalite altyapısı ve ihracat performansıyla dikkat çeken su ürünleri sektörümüz; ülkemizin gıda arz güvenliğine, sürdürülebilir üretim vizyonuna ve ihracat hedeflerine önemli katkılar sunmayı sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak; su ürünleri sektörümüzün uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki etkinliğini güçlendirmeye ve sektörümüzün katma değerli büyümesini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
