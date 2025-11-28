Haberler

Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti

Türkiye'nin sanayi devi Hitit Seramik 1.5 milyar liralık borçla iflas etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel ekonomik krizin etkisiyle Türkiye'de çok sayıda şirket iflas bayrağını çekerken halkaya eklenen son firma sanayi devi Hitit Seramik oldu. Konkordato talebiyle mahkemeye başvuran Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için iflas kararı verildi. 1.5 milyar liralık borçla iflas eden şirket için verilen tedbir kararı da kaldırıldı.

  • Hitit Seramik AŞ iflas etti ve borcu yaklaşık 1,5 milyar lira olarak tespit edildi.
  • Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de iflas kararı verildi.
  • İbrahim Hızal Holding AŞ ve aile bireyleri Sevgi Hızal, Beril Hızal, Eylül Nehir Hızal için geçici mühlet kararı kaldırıldı.

Yaklaşık 40 yıl önce İbrahim Hızal tarafından temeli atılan Hitit Seramik AŞ, bu yılın başında ciddi bir mali sıkıntıya girdi. 2017'de Hızal'ın vefatı sonrası şirket yönetimi, eşi Sevgi Hızal ile kızları Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal'a devredildi. Ancak aile şirketi, yaşanan finansal krizi aşmakta başarılı olamadı.

KONKORDATO SÜRECİ BEKLENENİ VERMEDİ

Mali darboğazın derinleşmesi üzerine İbrahim Hızal Holding AŞ, Hitit Seramik AŞ ve Beril Seramik Hammaddeleri AŞ ile hissedar Sevgi Hızal, Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal adına konkordato talebinde bulunuldu. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi başvuruyu değerlendirerek şirketlere 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreç boyunca şirketler hacizlere karşı koruma altına alındı. Ancak beklenen iyileşme gerçekleşmedi. 2025 yılı için 92 milyon lira kâr öngörülürken, yılın ilk dört ayında 72 milyon lira zarar oluştu.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI

Mahkeme, dün görülen duruşmada Hitit Seramik AŞ için iflas kararı verdi. Şirketin borcunun yaklaşık 1.5 milyar lira seviyesinde olduğu tespit edildi. Aynı davada Beril Seramik Hammaddeleri AŞ için de iflas kararı açıklandı.

AİLE BİREYLERİ İÇİN KORUMA KALKTI

Mahkeme, İbrahim Hızal Holding AŞ ile Sevgi Hızal, Beril Hızal ve Eylül Nehir Hızal hakkında verilen geçici mühlet kararını da kaldırdı. Bu kararla birlikte anılan şirket ve aile bireyleri hacizlere karşı korumasız hale geldi.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Mardin'de bir ailenin yok olduğu olayla ilgili bomba 'yasak aşk' iddiası

Türkiye'nin konuştuğu vahşetle ilgili bomba "yasak aşk" iddiası
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi

Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFatih UYANIK:

küresel ekonomikmkriz derken?? nerde küresel?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Reiiissss teşekkürler Muhteşem Türkiye yüzyılı THE END Yaşasın apo ve papazlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet

Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından rezil manşet
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı

Bu kafanın nedeni ortaya çıktı
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak

Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! İşte ucuza satacak marketler
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.